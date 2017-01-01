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"Çukurova Rock Festivali" 12 Mayıs'ta başlıyor



ADANA (İHA) - Adana'da, 12-14 Mayıs'ta düzenlenecek 'Çukurova Rock Festivali'nde, 21 sanatçı ve grup sahne alacak.

Adana Galeria önündeki çim alanda bu sene birincisi organize edilecek ve 3 gün sürecek festivalde her gün 7 sanatçı ve grup müzikseverlerle bir araya gelecek.

12 Mayıs Cuma günü, Pentagram, Mor ve Ötesi, Pilli Bebek, Kurban, Kurtalan Ekspres, Direc-T ve Madcap sahneye çıkacak. Etkinliğin ikinci gününde Athena, Feridun Düzağaç, Seksendört, Umut Kuzey, Flört, Çamur, Anatolik, 14 Mayıs Pazar günü de Teoman, Selda Bağdan, Boom Pam, Pinhani, Adamlar, Baba Zula, Deniz Tekin ile Süpernova hayranlarıyla buluşacak.

(UMT-Y)



20.04.2017 13:59:24 TSI

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