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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kilis'te Yöresel Yemekler Yarıştı

20 Nisan 2017 Perşembe, 13:52
Kilis'te Yöresel Yemekler Yarıştı
Kilis'te Yöresel Yemekler Yarıştı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, düzenlenen yemek yarışmasında yöresel lezzetler görücüye çıktı.
Kilis'te, geleneksel hale gelen Kilis ÇATOM, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen Kilis Yöresel Yemek Yarışması, İslambey ÇATOM'da yapıldı. En iyi yemek yapma yarışmasında jüri olarak, Kilis Valisi İsmail Çatalı'nın eşi Sebahat Çataklı, Yemek Kitabı Yazarı Raife Tuncay Belgin, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Yüksek Gıda mühendisi Hülya Soydinç, Ekrem Çetin kız Meslek Lisesi Müdürü Leyla Yarımdağ, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğretim görevlisi Fethullah Yıldız, Yaren Taş mekan aşçısı Mehmet Asya, Kilis Yemekleri kitabının yazarı öğretmen Rarife Tuncay Belgin görev yaptı. Kurumlarda çalışan ev hanımları tarafından yapılan Kilis'e özgü yemeklerin yer aldığı yarışmada, lezzetin yanında sunuma da önem verildi. Bakır ve işlemeli orijinal kaplarda sunulan yemekler hem göze hem damağa hitap etti. Yöresel yemeklerin tadına bakan jüri birinciliğe Mustafa Kın Anadolu kız Meslek Lisesi, ikinciliği Hayırda Yarışma Derneği (HAYADER) üçüncülüğü ise Kilis Belediyesi Ruhi Zade Konağı'nı seçti. Yaklaşık 2 saat süren yarışmadan sonra dereceye girenlere Kilis Valisi İsmail Çataklı, Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat ile İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdullah Aldemir tarafından çeşitli hediyeler verildi.
(MAD-SD-Y)

20.04.2017 14:00:55 TSI
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