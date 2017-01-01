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Damızlık kıl keçisi tekeleri üreticilere dağıtılıyor



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MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Mersin'de Kıl Keçisi Islahı Projesi" kapsamında damızlık kıl keçisi tekeleri sahiplerine teslim edilmeye devam ediliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Mersin'deki küçükbaş hayvan üreticilerine verdiği desteklerden sadece biri olan proje kapsamında merkez mahallelerde 31 üreticiye 119 adet, Çamlıyayla'da 37 üreticiye 152 adet, Tarsus'ta 89 üreticiye 371 adet damızlık kıl keçisi tekeleri teslim edildi. Damızlık kıl keçisi tekeleri Erdemli'de dağıtılmaya devam edecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz tören ile dağıtımlarına başladığımız damızlık kıl keçisi tekelerini üreticilerimize teslim ediyoruz. Projemiz sonucunda ilimizdeki küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği yapan üreticilerimizin kıl keçisi sürülerini ıslah ederek sürü verimliliğini arttırmak en önemli hedefimiz. Böylece öncelikle üreticilerimiz olmak üzere Mersin ve Türkiye ekonomisine katkı sağlanacak" dedi.

Damızlık kıl keçisi tekesi desteğinden faydalanan üreticiler, projeden memnun olduklarını dile getirerek, şimdiye kadar hiçbir dönemde böyle bir destek ve hizmet görmediklerini belirttiler. Başkan Kocamaz'a teşekkür eden üreticiler, şimdiye kadar kendilerine sahip çıkmayanların bu projeyi sahiplenmemeleri gerektiğini söylediler.

(KRY-Y)



20.04.2017 14:01:10 TSI

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