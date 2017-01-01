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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Anadolu Üniversitesinde 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' konferansı

20 Nisan 2017 Perşembe, 13:54
Anadolu Üniversitesinde 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' konferansı
Anadolu Üniversitesinde 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' konferansı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2009'da 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' başlıklı konferans gerçekleştirildi.
Konferansa Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünal katıldı. Kur'anı Kerim tilaveti, müzik dinletisi ve sinevizyon gösterimiyle başlayan etkinlik konferans ile devam etti.
"Üniversite olarak böylesine güzel, anlamlı bir konferansa ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" diyen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, "İnsanlığın büyük bir güven bunalımı yaşadığı böylesine bir dünyada Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kutlu Doğum Haftası'nın temasının da 'Peygamber Efendimiz ve Güven Toplumu' olmasının gayet yerinde ve isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum. Maalesef son yıllarda İslamiyet ile terörizm bazı kesimler tarafından sıklıkla bir arada kullanılmaya çalışılmakta. Bu, Müslümanlar olarak hepimizi üzen bir durum. Çünkü Müslüman demek 'emin olunan kişi' demektir. Peygamber Efendimiz, Müslümanı tamınlarken 'elinden ve dilinden, diğer insanların emin olduğu kişi' olarak tanımlıyor. Dolayısıyla terörizmle alakası olan kişiler olmaları mümkün değil. Biz tüm bu iftiraları Müslümanlar olarak reddediyoruz. İnşallah Peygamber Efendimizin de buyurdukları gibi, Müslüman tanımına uygun Müslümanlar, dünyanın daha emin halde olmasına ve barış dini olan İslamiyet'in dünyada barış ortamı yaratmasına vesile olacaklar. Kutlu Doğum Haftası vesilesi ile Peygamber Efendimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Dini, milleti ve bayrağı için şehit olan tüm şehitlerimizi de rahmetle ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

"Peygamber Efendimizin oluşturduğu güven toplumu bizler ve tüm insanlık için en güzel örnek olacaktır"
Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek ise "Güven insanca bir hayatın olmazsa olmazlarındandır. Zira her insanın canı, malı, nesli, inancı ve haysiyetinin emniyette olduğu, temel hak ve özgürlüklerinin korunduğu güvenli ortamlarda yaşamak ister. Günümüzde birey ve toplumların güven duygusunun ağır bir yara aldığı bir gerçektir. Güven duygusunun yaralanması, güven toplumunu inşa eden samimiyet, sadakat, emanet bilinci, sevgi, saygı, merhamet ve yardımlaşma gibi değerlerin de zedelenmesini beraberinde getirmiştir. Bir tarafta ise İslam ile terörü bir araya getirme çabaları var. Böyle bir dönemde Peygamber Efendimizin oluşturduğu güven toplumu, bizler ve tüm insanlık için en güzel örnek olacaktır" dedi.

"Bu buluşma Peygamberimize olan bağlılığımızı ifade etmemiz açısından bir mana ifade ediyor"
"Peygamber Efendimiz ve Güven Toplumu" başlığı altında bir sunum gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünal ise katılımcılara Hz. Muhammed'in hayatı hakkında bilgiler verdi.
Etkinliğin sonunda ise Eskişehir İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "İslam'ın güven toplumunun tesisine yönelik temel ilkeleri" konulu makale yarışmasında dereceye giren öğrencilere Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından hediyeleri takdim edildi. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Hümeyra Ahtı ve İlknur Atilla ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Hatice Sena Dönmez dereceye giren isimler oldu.
Konferans, konuklara kitap ve gül takdiminin ardından sona erdi.
(İHA-MET-HA-Y)

20.04.2017 13:59:22 TSI
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