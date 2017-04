YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 100 Yıllık eser Düzce'de sahne aldı

100 Yıllık eser Düzce'de sahne aldı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçıları 100 yıllık "Bir Evlilik Komedisi Hisse-i Şayia" ile Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi sanat etkinliklerine devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyunlarına ev sahipliği yapan Celil Yağız Sahnesi bu kez de 100 yıllık bir eser için perdelerini açtı. Düzcelilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan "Hisse-i Şayia" oyununu Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Yönetmen Tarık Şerbetçioğlu da izledi. Usta oyuncular Zihni Göktay, Hikmet Körmükçü, Sezai Aydın ve Selma Kutluğ oyun sonunda Düzcelilere gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Oyunculara ebru tablo ve hediyelerinin verilmesinin ardından konuşan Süha Uygur da "buraya geldiğimiz için büyük mutluluk duyuyorum. Sizlerin huzurunda bundan böyle her ay bir oyunumuzu buraya getirmeye söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş de oyun sonunda yaptığı konuşmasında "kültür merkezimiz artık her ay devlet ve şehir tiyatrolarından eserler ağırlıyor ve ağırlamaya devam edecek. Buradaki usta oyuncularımıza da çok teşekkür ediyorum. Bize burada çok güzel bir oyunu sergilediler, kendilerini artık her zaman Düzcemize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Zihni Göktay da Düzcelilerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "burada olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Düzceliler bize büyük bir ilgi gösterdiler, alkışlarınıza çok teşekkür ediyoruz. Biz ara sıra değil de artık sık sık gelelim buraya diyorum. Hazır genel sanat yönetmenimiz ve başkanımız da buradayken "Cibali Karakolu" oyunumuzu da buraya getirmeliyiz diye düşünüyorum" dedi.

(TT-AY)



20.04.2017 14:03:35 TSI

NNNN