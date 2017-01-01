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Diarra 394 gün sonra gol attı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Kabukçu

ELAZIĞ (İHA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da forma giyen Senegalli oyuncu Lamine Diarra 394 gün sonra golünü kaydetti.

Son golünü 20 Mart 2016'da Göztepe'de kiralık olarak forma giydiği dönem Alltınordu'ya atan tecrübeli oyuncu tam 394 gün sonra fileleri havalandırmayı başardı ve Elazığspor'un Mersin İdman Yurdu karşısında aldığı zaferde başrol oynadı. Kehinde'nin sarı kart cezası nedeniyle forma giymediği maçta Teknik Direktör Bektaş'ın şans tanıdığı Lamine Diarra, kendisine olan güveni boşa çıkarmadı ve güzel futbolunu 2 golle süsledi. Elazığspor'un ara transfer döneminde renklerine bağladığı Senegalli yıldız ayrıca bordo beyazlı ekipte 9'uncu maçında gollerle tanışmış oldu.

Öte yandan Elazığspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında Pazar günü oynanacak olan Samsunspor maçı hazırlıklarına tek antrenmanla başladı.

(HK-HİV-Y)



20.04.2017 14:03:50 TSI

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