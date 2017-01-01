20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Çınar koltuğunu çocuklara bıraktı

20 Nisan 2017 Perşembe, 13:58
Vali Çınar koltuğunu çocuklara bıraktı
Vali Çınar koltuğunu çocuklara bıraktı

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi Ahmet Çınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak öğrencilere bıraktı.
Etkinlikler kapsamında Zübeyde Hanım ve Yükseliş ilkokullarında eğitimini sürdüren öğrencilerden Semanur Yüzyıl, Dicle Öztekin, Elif Kınay ve Zehra Sema Güçlü, öğretmenleri eşliğinde Vali Çınar'ı makamında ziyaret etti. Vali Çınar, kısa bir sohbetin ardından kendisine çiçek takdim eden öğrencilere hediye verdi.
Öğrenciler, daha sonra etkinlikler çerçevesinde Vali Çınar'ın makam koltuğuna oturarak, kentte yaşanan sıkıntıları ve gerçekleştirmek istedikleri projeleri anlattı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çınar, "Önümüzdeki yıllarda yerimizi sizler alacaksınız. Her şey sırayla. Herkes önce çocuk olur, daha sonra büyür. Herkes büyüklerinin yaptığı işleri yapmaya başlar. Fakat siz bizden daha iyi yetişiyorsunuz. Yeni nesil ileriyi görerek, bilerek ve daha iyi eğitim alıyor. Sizin gibi evlatları olduğu için ülkemiz çok şanslı" dedi.
İkramların ardından ziyaret sona erdi.
(VO-MSA-Y)

20.04.2017 14:04:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Adilcevaz'da yol yapım çalışması
YEREL

ADİLCEVAZ'DA YOL YAPIM ÇALIŞMASI
Kaymakam Alibeyoğlu'ndan ev ziyaretleri
YEREL

KAYMAKAM ALİBEYOĞLU'NDAN EV ZİYARETLERİ
Müdür Asak Mutki'de
YEREL

MÜDÜR ASAK MUTKİ'DE
Bitlis'te 10 bin bıttım ağacı aşılanacak
YEREL

BİTLİS'TE 10 BİN BITTIM AĞACI AŞILANACAK
Tatvan'da okul müdürleri toplantısı
YEREL

TATVAN'DA OKUL MÜDÜRLERİ TOPLANTISI
Bataklığa saplanan inek kurtarılmayı bekliyor
YEREL

BATAKLIĞA SAPLANAN İNEK KURTARILMAYI BEKLİYOR
Bitlis'te terör operasyonu
YEREL

BİTLİS'TE TERÖR OPERASYONU
Vali Çınar korucularla bir araya geldi
YEREL

VALİ ÇINAR KORUCULARLA BİR ARAYA GELDİ
Ahlat'ı heyecanlandıran projeler
YEREL

AHLAT'I HEYECANLANDIRAN PROJELER
EN ÇOK OKUNANLAR
Erkeklerde kanser belirtisi!
SAĞLIK

ERKEKLERDE KANSER UYARISI VEREN 13 BELİRTİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Tbt vakti geldi mi?