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Vali Çınar koltuğunu çocuklara bıraktı



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi Ahmet Çınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak öğrencilere bıraktı.

Etkinlikler kapsamında Zübeyde Hanım ve Yükseliş ilkokullarında eğitimini sürdüren öğrencilerden Semanur Yüzyıl, Dicle Öztekin, Elif Kınay ve Zehra Sema Güçlü, öğretmenleri eşliğinde Vali Çınar'ı makamında ziyaret etti. Vali Çınar, kısa bir sohbetin ardından kendisine çiçek takdim eden öğrencilere hediye verdi.

Öğrenciler, daha sonra etkinlikler çerçevesinde Vali Çınar'ın makam koltuğuna oturarak, kentte yaşanan sıkıntıları ve gerçekleştirmek istedikleri projeleri anlattı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çınar, "Önümüzdeki yıllarda yerimizi sizler alacaksınız. Her şey sırayla. Herkes önce çocuk olur, daha sonra büyür. Herkes büyüklerinin yaptığı işleri yapmaya başlar. Fakat siz bizden daha iyi yetişiyorsunuz. Yeni nesil ileriyi görerek, bilerek ve daha iyi eğitim alıyor. Sizin gibi evlatları olduğu için ülkemiz çok şanslı" dedi.

İkramların ardından ziyaret sona erdi.

(VO-MSA-Y)



20.04.2017 14:04:50 TSI

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