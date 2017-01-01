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Daday'da Çağdaş İslam Sanatı sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Serkan Yılmaz

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde "Çağdaş İslam Sanatı" isimli sergi açıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde Resim Öğretmeni ve Araştırmacı Yazar Halil Serdar Bıyıklı tarafından "Çağdaş İslam Sanatı" isimli sergi açıldı. Sergi davetliler ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

İslam motiflerinden yola çıkarak birim tekrarı ve renk uyumları içinde göze hoş gelecek ve Allah'ı hatırlatacak eserler vermeyi amaçladığını söyleyen Serdar Bıyıklı, duygularını bu eserlerle dile getirmeye, Allah'ı hatırlamaya, insan ruhunda ve düşüncesinde derin izler bırakmaya ve yeni ufuklar açmaya çalıştığını kaydetti. Türkiye'de bu alanda eserler veren sanatçıların çok az olduğunu ve İslam motiflerini taşıyan eserler veren sanatçılarında pek desteklenmediğini de sözlerine ekleyen Bıyıklı, bu sergi ile gündem yapmak ve bu sanatla uğraşanlara destek sağlamayı amaçladığını söyledi. Sergiyi gezen ve eserleri yakından inceleyen Kastamonu İl Müftüsü Osman Aydın ve İlçe Müftüsü İsmail Çakır sergiyi ve eserleri beğendiklerini söyleyerek emeklerinden dolayı Halil Serdar Bıyıklıyı tebrik ettiler.

(Vİ-AY)



20.04.2017 14:06:04 TSI

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