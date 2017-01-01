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23 Nisan grup liderleri tanışma yemeğinde buluştu



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında tanışma toplantısı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında 41 ülkeden Kocaeli'ne gelen grup liderleri Antikkapı Restorant'ta düzenlenen tanışma toplantısına katıldı. Festivalin tanışma programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, grup liderleri katıldı.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, "Savaşların olduğu, çocukların kaybedildiği bir dünyada tüm dünya çocuklarının kucaklaşmasıyla yüzyıllar boyunca sürecek barış ve kardeşlik bağları bu festival ile kuruluyor. Biz bu program ile birlikte 9 yıldır bunu sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Ayrıca tanışma toplantısında 23 Nisan Pazar Akşamı Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapılacak olan Gala programında Türkiye'den sonra gösteriye çıkacak olan ülkeler için kura çekimi gerçekleşti. İlk olarak Türkiye'nin sahneye çıkacağı organizasyonda ikinci sıra için Dr. Ali Yeşildal'ın çektiği kurayla Gürcistan belirlendi. Daha sonra yapılan çekiliş ile programda sahneye çıkacak ülkeler belirlendi.

(İG-AY)



20.04.2017 14:06:37 TSI

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