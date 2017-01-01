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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nda derece elde eden öğrenciler ödüllendirildi

20 Nisan 2017 Perşembe, 13:59
Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nda derece elde eden öğrenciler ödüllendirildi
Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nda derece elde eden öğrenciler ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen İmam Hatip ortaokullar arası bölgesel "Yıldızlar Yarışıyor" finalinde derece yapanlar ödüllendirildi.
Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda düzenlenen yarışmaya Tavşanlı, Emet ve Domaniç ilçelerinden çok sayıda yarışmacı öğrenci katıldı.
Erkek öğrenciler arasında Kur'an- ı Kerim Güzel Okuma, Hafızlık ve Ezan Okuma yarışması yapılırken, Kız öğrenciler arasında da Kur'an- I Kerim Güzel Okuma ve Hafızlık yarışması gerçekleştirildi.
Yıldız Nida Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nda Tavşanlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Melek Demir birinci, Tavşanlı Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ümmühan Çoban ikinci, Emet Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emine Yıldırım üçüncü oldu.
Yıldız Sada Kur'an-ı Kerim Okuma yarışmasında Emet Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Selman Emir Yılmaz birinci, Tavşanlı Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Çalun ikinci, Tavşanlı Fatih İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mehmet Dündar üçüncü oldu.
Yıldız Bilaller Ezan okuma yarışmasında Emet Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Ayas birinci, Tavşanlı Balıköy İmam Hatip Ortaokulundan Emrullah Güngör ikinci, Tavşanlı Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emirhan Sarı üçüncü oldu.
Yıldız Nisa Hafızlık yarışmasında Emet Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Fatma Beyza Dağdaş birinci, Tavşanlı Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Esra Yılmaz ikinci oldu.
Kur'an'ın Yıldız Muhafızları Hafızlık yarışmasından Emet Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yasin Üstün birinci oldu.
Dereceye giren öğrencilere madalya, belge ve hediyeleri takdim edildi.
Kapanış konuşmasını Tavşanlı İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy ve Milli Eğitim Müdürlüğünden Şube Müdürü Mehmet Orhan yaptı. (Tİ - EFE)

20.04.2017 14:07:36 TSI
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