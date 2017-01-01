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Şehir Tiyatroları'ndan şenlikte kukla oyunu



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - 23 Nisan Çocuk ve Bilim Şenliği'nde Şehir Tiyatroları, 2 kukla oyunuyla çocuklarla beraber olacak.

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde 21-23 Nisan tarihleri arasında yapılacak 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği'nde Şehir Tiyatroları'nın Beyaz Tay ve Mahallenin Neşesi isimli kukla oyunları çocuklarla buluşacak. Beyaz Tay, 22 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te, Mahallenin Neşesi ise 23 Nisan Pazar günü saat 14.00'te fuar alanında kurulacak kukla tiyatro sahnesinde sergilenecek. Şehir Tiyatroları'nın çocuklar için sergileyeceği oyunların konusu ise şöyle: Beyaz Tay, bir çift kanada ve bir boynuza sahip genç bir taydır. Diğer atlardan farklı bir görünüşü olduğu için utanmaktadır. Peri kızı ile tanışmasının ardından çıkacağı yolculukta, karşılaşacağı olaylar ve karakterler onun kendisini yeniden keşfetmesini sağlayacaktır.

Mahallenin Neşesi, Her zamanki iş arayan Hamdi, mahalleye gelen Karagöz-Hacivat gösterisinden etkilenir ve İsmail'in fikriyle kapı kapı dolaşıp mani söyleyip bir taraftan da tef çalarak bahşiş toplamaya karar verir. İşler yine Hamdi'nin istediği gibi gitmez, Mahalleyi rahatsız edip kızdıran Hamdi, yine bu durumdan da İsmail'in sayesinde kurtulur.

(İG-AY)



20.04.2017 14:08:32 TSI

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