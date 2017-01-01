20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İzmit Belediyesi futbol turnuvası 25 Nisan'da başlayacak

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:01
İzmit Belediyesi futbol turnuvası 25 Nisan'da başlayacak
İzmit Belediyesi futbol turnuvası 25 Nisan'da başlayacak

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından organize edilecek olan futbol turnuvasının kura çekimi yapıldı.
İzmit Belediyesi tarafından organize edilecek olan turnuvaya 12 takım katılacak. 25 Nisan Salı günü Doğu Kışla Spor Tesisleri'nde başlayıp 25 Mayıs'ta sona erecek turnuvanın kura çekimi yapıldı. Kura çekimine İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev katıldı. Kura çekimi öncesinde kısa bir konuşma yapan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev, "Turnuvadaki amacımız, çalışanlar arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı daha da sağlamlaştırmaktır. Turnuvanın centilmenlik içinde geçmesini diliyorum" dedi.
(İG-AY)

20.04.2017 14:09:12 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Vekili Özak, turizmcilerle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN VEKİLİ ÖZAK, TURİZMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
41 ülkeden gelen çocuklar Vali Güzeloğlu'nu ziyaret etti
YEREL

41 ÜLKEDEN GELEN ÇOCUKLAR VALİ GÜZELOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
41 ülkeden bin çocuk Kocaelili çocuklarla buluşacak
YEREL

41 ÜLKEDEN BİN ÇOCUK KOCAELİLİ ÇOCUKLARLA BULUŞACAK
Şehir Tiyatroları'ndan şenlikte kukla oyunu
YEREL

ŞEHİR TİYATROLARI'NDAN ŞENLİKTE KUKLA OYUNU
Kuran- Kerim okuma yarışmasında birinci oldu
YEREL

KURAN- KERİM OKUMA YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU
23 Nisan grup liderleri tanışma yemeğinde buluştu
YEREL

23 NİSAN GRUP LİDERLERİ TANIŞMA YEMEĞİNDE BULUŞTU
Başkan Doğan trafik kazası geçirdi
YEREL

BAŞKAN DOĞAN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ
Körfez'deki miniklere çevre eğitimi verildi
YEREL

KÖRFEZ'DEKİ MİNİKLERE ÇEVRE EĞİTİMİ VERİLDİ
Başkan Baran, Milletvekili Yaman'ı makamında ağırladı
YEREL

BAŞKAN BARAN, MİLLETVEKİLİ YAMAN'I MAKAMINDA AĞIRLADI
Uçamayan ebabil kuşunun yardımına zabıta ekipleri yetişti
YEREL

UÇAMAYAN EBABİL KUŞUNUN YARDIMINA ZABITA EKİPLERİ YETİŞTİ
23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali için ring seferleri
YEREL

23 NİSAN ULUSLARARASI ÇOCUK FESTİVALİ İÇİN RİNG SEFERLERİ
5 bin 200 kilometreden gelen kardeşlik
YEREL

5 BİN 200 KİLOMETREDEN GELEN KARDEŞLİK
Ebabil kuşuna kurtarma operasyonu
YEREL

EBABİL KUŞUNA KURTARMA OPERASYONU
17 Ağustos müzesi hızla yükseliyor
YEREL

17 AĞUSTOS MÜZESİ HIZLA YÜKSELİYOR
Gebze'de 'İnovasyon ve Gelecek' semineri
YEREL

GEBZE'DE 'İNOVASYON VE GELECEK' SEMİNERİ
Halk Müziği Korosu yılın ilk konserine çıkıyor
YEREL

HALK MÜZİĞİ KOROSU YILIN İLK KONSERİNE ÇIKIYOR
&quot;Özleme Mektup&quot; adlı roman ikinci baskısını yaptı
YEREL

"ÖZLEME MEKTUP" ADLI ROMAN İKİNCİ BASKISINI YAPTI
Gebze Kaymakamlığından yürüyüş açıklaması
YEREL

GEBZE KAYMAKAMLIĞINDAN YÜRÜYÜŞ AÇIKLAMASI
Başkan Karabacak, &quot;Güçlü Türkiye'nin önü açılmıştır&quot;
YEREL

BAŞKAN KARABACAK, "GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇILMIŞTIR"
Kültür Tepesi 2. etabı İzmit'in kurtuluşuna yetişecek
YEREL

KÜLTÜR TEPESİ 2. ETABI İZMİT'İN KURTULUŞUNA YETİŞECEK
Büyükşehirli karatecilerden 7 Türkiye derecesi
YEREL

BÜYÜKŞEHİRLİ KARATECİLERDEN 7 TÜRKİYE DERECESİ
Başkan Üzülmez, KOBİDOS'un açılış kurdelesini kesti
YEREL

BAŞKAN ÜZÜLMEZ, KOBİDOS'UN AÇILIŞ KURDELESİNİ KESTİ
23 Nisan çocukları Kocaeli'ne gelmeye devam ediyor
YEREL

23 NİSAN ÇOCUKLARI KOCAELİ'NE GELMEYE DEVAM EDİYOR
&quot;Moody's'in büyüme beklentisini aşarız&quot;
YEREL

"MOODY'S'İN BÜYÜME BEKLENTİSİNİ AŞARIZ"
EN ÇOK OKUNANLAR
Erkeklerde kanser belirtisi!
SAĞLIK

ERKEKLERDE KANSER UYARISI VEREN 13 BELİRTİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Tbt vakti geldi mi?