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İzmit Belediyesi futbol turnuvası 25 Nisan'da başlayacak



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından organize edilecek olan futbol turnuvasının kura çekimi yapıldı.

İzmit Belediyesi tarafından organize edilecek olan turnuvaya 12 takım katılacak. 25 Nisan Salı günü Doğu Kışla Spor Tesisleri'nde başlayıp 25 Mayıs'ta sona erecek turnuvanın kura çekimi yapıldı. Kura çekimine İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev katıldı. Kura çekimi öncesinde kısa bir konuşma yapan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev, "Turnuvadaki amacımız, çalışanlar arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı daha da sağlamlaştırmaktır. Turnuvanın centilmenlik içinde geçmesini diliyorum" dedi.

(İG-AY)



20.04.2017 14:09:12 TSI

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