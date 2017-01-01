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41 ülkeden bin çocuk Kocaelili çocuklarla buluşacak



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'nde 41 ülkeden 1000 çocuk, Kocaelili çocuklarla bir araya gelecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenleyeceği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali, bu yıl 21-23 Nisan tarihleri arasında 41 ülkeden 1000 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilecek. Festivalin açılışı 21 Nisan Cuma günü Uluslararası Fuar Merkezi'nde saat 14.00'te yapılacak. Açılış törenine Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, il protokolü ve vatandaşlar katılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlikler kapsamında çocuklar, sokak hayvanları için hazırlanan 40 adet kulübeyi kendi elleriyle boyayacak. Çocuklar tarafından boyanan bu kulübeler, 22 Nisan Cumartesi günü Sekapark'ta yapılacak geleneksel festival pikniği sırasında Seka Kültür Alanı'ndaki sokak hayvanlarının yaralanması için belirlenen noktalara konulacak. 23 Nisan Pazar günü ise Festival Galası ve Beyin Olimpiyatları'nın ödül töreni düzenlenecek. Uluslararası Fuar Merkezi'nde saat 17.00'de başlayacak gala gösterisinde 41 ülkeden gelen çocuklar, kendi ülkelerinin oyunlarını sergileyecek. Ardından ise TRT1'de yayınlanan ve çocukların ilgiyle takip ettiği Rafadan Tayfa gösterisi, çocuklar ve aileleri tarafından izlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan birçok etkinlik daha 23 Nisan kutlamalarında çocuklara ve ailelere hizmet verecek.

(İG-AY)



20.04.2017 14:10:18 TSI

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