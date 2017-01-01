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Bodrum Tanıtım TIR'ı Karadeniz'de

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:05
Bodrum Tanıtım TIR'ı Karadeniz'de
Bodrum Tanıtım TIR'ı Karadeniz'de

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Bodrum Tanıtım TIR'ı Samsun'un ardından Ordulular ile buluşuyor. Atatürk Parkı Teleferik Girişi önünde yerini alan TIR, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
Bodrum'u şehirlerle buluşturmak amacıyla yola çıkan ve yola çıktığı günden bugüne kadar 14 şehre uğrayan Bodrum Tanıtım TIR'ı Ordu'da. 20 Nisan tarihinde Ordu Atatürk Parkı Teleferik Girişi önünde misafirlerini ağırlayacak olan TIR'ı Ordulular ilgiyle karşıladı. Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ını ziyaret etmeye başlayan vatandaşlar, görevli personelden proje ve Bodrum hakkında bilgiler aldı.
Bodrum Tanıtım TIR'ını ziyarete gelenlere bilgi veren Belediye Görevlisi Fikret Hıdır "Bu proje Bodrum'un şehirlerle buluşması projesidir. Bodrum Kaymakamlığı himayesinde Bodrum Tanıtma Vakfı ve Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon'un girişimleri ile sivil toplum örgütleri bir araya gelerek Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ını hazırlandı. 20 Mart'ta yola çıktık o tarihten bu yana 14'ncü ilimizdeyiz. Her gittiğimiz ilde 1, 2 gün kalıyoruz. Amacımız, Bodrum'u bilinen ve bilinmeyen yönleriyle anlatmak, gelmek isteyenlere yardımcı olmak. TIR'da fotoğraf sergimiz yer alıyor. Bodrum ile ilgili fotoğrafların yanı sıra, 3 boyutlu bir film gösterimimiz de yer almakta. Görevli arkadaşlarımızla birlikte Bodrum'da faaliyet gösteren firmalar hakkında bilgiler veriyoruz. Ben, burada özellikle Karadeniz halkına çok teşekkür etmek istiyorum. Karadeniz'e geldiğimiz andan itibaren, o sıcaklığı o samimiyeti hissediyoruz. Herkesin Bodrum ile ilgili bir anısı, sevgisi var. Bodrum'a karşı onu da bize gösteriyorlar yansıtıyorlar. Karadeniz'de olmaktan çok mutluyuz" dedi.
Şehit cenazesi nedeniyle TIR'da müzik yayınını kestiklerini ifade eden Hıdır, Tunceli'de meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Hakim Onur Alan'ın ve tüm şehitlerin acısını paylaştıklarını belirtti.
Bodrum Tanıtım TIR'ını ziyaret eden misafirlere Bodrum'un simgesi olan Bodrum mandalina kolonyası, lokumu ve gazozu ikram edilerek tanıtım broşürleri ve kitapçıkları verildi.
Gerçekleştirilen planlar doğrultusunda 30 ile gitmesi planlanan Tır daha önce Aydın, İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Samsun'u ziyaret etmişti. Ekip, Ordu'nun ardından Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Erzurum, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Mersin, Kayseri, Ankara, Konya, Antalya ve Denizli illerini de ziyaret ederek Bodrum'u tanıtacak.
(EA-İK)

20.04.2017 14:12:19 TSI
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