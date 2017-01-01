YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Kurt'tan öğrencilerin TÜBİTAK projesine destek

Başkan Kurt'tan öğrencilerin TÜBİTAK projesine destek



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Murat Atılgan İlköğretim Okulu öğrencileri bir araya geldi.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Murat Atılgan İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencileri katıldı. TÜBİTAK için Eskişehir'i anlatan bir proje geliştiren öğrenciler, Başkan Kurt ile röportaj yaptı. Başkan Kurt'ta Odunpazarı ile ilgili sorular soran öğrenciler, Eskişehir ve Odunpazarı'nın tarihi hakkında Başkan Kurt'tan bilgi aldılar.

Öğrencilerin her sorularına büyük bir ciddiyetle cevap veren Başkan Kurt, ziyaretleri için Murat Atılgan İlköğretim Okulu öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür etti. Başkan Kurt, öğrencilere TÜBİTAK için hazırladıkları projede başarılar diledi.

(İHA-MET-Y)



20.04.2017 14:14:51 TSI

NNNN

