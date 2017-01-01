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12. Uluslararası Halk Oyunları Festivalleri başlıyor



SAKARYA (İHA) - 12. Uluslararası Egemenlik Haftası Halk Oyunları festivali 21-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Adapazarı Belediyesi öncülüğünde düzenlenen ve 23 Nisan ile birleştirilen festivalde çeşitli ülkelerden gelen öğrenciler yöresel halk oyunları gösterisi yapacak.

Sakarya Valiliği, Adapazarı Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Sakarya 12. Uluslararası Halk Oyunları Festivali 21 Nisan Cuma günü saat 10.00'da Sakarya Valiliği ziyareti ile başlayacak. Çeşitli ülkelerden gelecek öğrenciler yöresel kıyafetleri ile saat 11.00'de Sakarya Büyükşehir Belediyesine ve saat 12.00'de de Adapazarı Belediyesine ziyarette bulunacaklar. Ekip saat 15.00'te, Kent Meydanında toplanacak. Kent Meydanındaki kısa gösterinin ardından tüm gruplar Adapazarı Belediyesi önüne gelerek 5-6'şar dakika süreli oyunlarını sergileyecekler.

Gruplar 22 Nisan Cumartesi günü saat 12.30'da Erenler ADA AVM ve AGORA AVM'de gösteri yapacak. Misafir ülkeler 23 Nisan Pazar günü ise saat 10.00'de Serdivan Spor Salonuna getirilecek. Burada Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak kutlamalarda gruplar 8 dakikalık halk oyunları gösterilerini sunacaklar. Akşam saat 19.00'da kostümleriyle hazır olacak öğrenciler alfabetik sıraya göre salondaki yerlerini alacaklar. Saat.19.30'da başlayacak halk oyunları gösterileri ev sahibi ülke olarak Sakarya Pamukova Fatma Hanım İlköğretim Okulunun sergileyeceği oyun ile başlayacak. Konuk ülkeler önceden çekilen kura ile sırasıyla gösterilerini yapacak. Gösterileri tüm halk ücretsiz olarak izleyebilecek.

(BCT-AY)



20.04.2017 14:14:59 TSI

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