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Manisa Büyükşehirden çocuklara bayram hediyesi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara Türk Bayrağı, balon ve oyun kitabı dağıtmaya hazırlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geleceğin büyükleri için hayata geçirdiği projelerin yanı sıra onları mutlu edecek uygulamalarda yapmaya devam ediyor. Hayata geçirdiği MABEM, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri'nin yanı sıra çocukların oyun oynayabileceği yeşil alan ve parklarda yapan Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara bayram hediyesi dağıtacak. 17 ilçe genelinde dağıtılması planlanan Türk Bayrağı, balon ve oyun kitabı, çocuklara bayramı bir kez daha yaşatacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Geleceğimiz teminatı çocuklarımız için Büyükşehir Belediyesi olarak birçok önemli çalışmaya imza attık. Sosyal belediyeciliğin en önemli ve başarılı projelerinden bir tanesi olan MABEM ile Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri'nde çocuklarımız eğitim görüyor. Ayrıca beton bir kent yerine onların oyun oynayabileceği park alanları, yeşil alanlar yapıyoruz. Bütün hayata geçirdiğimiz çalışmalar, çocuklarımıza daha güzel bir Manisa ve yarınlar bırakabilmek için yapılıyor" dedi.

17 ilçenin tamamında çocuklara dağıtılacak bayram hediyeleriyle ilgili de bilgiler veren Başkan Cengiz Ergün, "Manisa'nın tamamında binlerce çocuğa Türk Bayrağı, balon ve oyun kitabı dağıtacağız. Oyun kitabında minik öğrencilerimiz, geçmişten günümüze kadar gelen birbirinden güzel oyunu hem öğrenecek hem de oynamış olacaklar. Çocuklarımıza güzel bir bayram hediyesi hazırladık. Minik yavrularımızın mutluluğuna katkı sağlayabilmek bizlere gurur veriyor" diye konuştu.

(AY-Y)



20.04.2017 14:15:12 TSI

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