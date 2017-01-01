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Atakum'da 23 Nisan coşkusu AVM'de



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun'un Atakum ilçesinde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" AVM'de coşkuyla kutlanacak.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Samsunlu çocuklara eğlence dolu bir bayram yaşatacak. 23 Nisan Pazar günü saat 14.00-18.00 arası AVM'nin food court katına kurulacak olan sahnede Yeşilyurt Demir Çelik İlkokulu ve özel bir kolej öğrencileri tarafından etkinlikler düzenlenecek.

AVM'den yapılan açıklamada, "Yeşilyurt Demir Çelik İlkokulunun hazırladığı dans gösterileri, Aşuk ile Maşuk sahne gösterisi, çocuk yarışmaları ile çocuklara unutamayacakları bir bayram yaşatacak. Hemen ardından TED Koleji Bando Takımı tarafından hazırlanan, muhteşem bando gösterileri sahne alacak. Büyük küçük herkesin ellerindeki şanlı bayrağımızla eşlik edeceği 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel marşlar, Yeşilyurt AVM ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Sahne gösterilerinin dışında kalan zamanlarda animasyon ekiplerinin tüm çocukları orijinal kostümleriyle sahneye davet edip balon kapmaca, mumya, zıp zıp, sandalye kapmaca, pinpon topu taşıma, mini bowling ve birbirinden eğlenceli oyunlarla doyasıya eğlendirecek. Ayrıca etkinlik alanına gelen minikleri tatlı bir sürpriz bekliyor. Yüzlerce şekerin bulunduğu 'Şeker Duvarı'ndan ücretsiz şekerlerini alabilecekler, aynı zamanda gün boyunca ücretsiz dağıtılacak Türk bayrakları ile de 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayacaklar. Bununla birlikte Yeşilyurt Demir Çelik İlkokulunun AVM 2. katta kurulacak olan alanda, çocukların 23 Nisan temalı resimlerine ve çocuklarımızın daha yaşanılabilir bir gelecek için farkındalık çalışmalarına yer verilecek. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı dolu dolu geçirmek isteyen minik ziyaretçilerimizi AVM'ye davet ediyoruz" denildi.

(SAM-SLH-Y)



20.04.2017 14:16:05 TSI

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