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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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SAÜ'de '6. CBS Günleri' yapıldı

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:09
SAÜ'de '6. CBS Günleri' yapıldı
SAÜ'de '6. CBS Günleri' yapıldı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Coğrafya Topluluğu tarafından 6. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Günleri düzenlendi.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen ve iki oturum şeklinde yapılan etkinliğin açılışında konuşan Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zerrin Karakuzulu, coğrafyanın bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, dolayısıyla uygulamalı bir bilim dalı olarak kabul edilmesi gerektiğini, CBS sistemlerinin de işlerini son derece kolaylaştıran, işlerinin kalitesini artıran bir araç olarak kendilerine katkı sağladığını anlattı.
Coğrafya bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cercis İkiel de endüstri 4.0 ile gelen akıllı kentler, akıllı şehirler ve otomasyon gibi gelişmelerle dünyanın başka bir yola girdiğini ifade ederek, "Coğrafyacılar çok tartışırlar ama uygulamaya biraz geç geçerler. Coğrafi bilgi sistemi dünyada bazı üniversitelerde coğrafi bilgi bilimi ya da mekân yönetim bilimi gibi değişik isimlerle bilime dönüştü. Türkiye'de de bu hala tartışılıyor. Bu nedenle piyasada ne geçerli ise doğru olan odur" diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi. İlk oturumda İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Şirketinden Elif Ceylan Meniz 'Mekansal Veri Tabanı Uygulama Örnekleri: Alt Yapı ve Üst Yapı Bilgi Sistemleri', Başarsoft Şirketinden Kadriye Toy 'Başarsoft'un Kamu ve Özel Sektördeki CBS Çözümleri', İstanbul Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü'nden Ünal Kartal 'İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin Kurumsal Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulaması: İSKABİS (İSKİ Alt Yapı Bilgi Sistemi)' başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.
İkinci oturumda ise Mapcodex Coğrafi Bilgi Sistemleri Şirketinden İlhan Feraset 'Yerel Yönetimlerde CBS ve MAKS Projesi', Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden Dr. Akın Kısa 'Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Faaliyetlerini ve CBSGM Çalışmaları', TÜİK Kayıtlı Sistemler Daire Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri kurumundan Hasan Aztopal 'Türkiye İstatistik Kurumunun Coğrafi Bilgi Sistemleri Faaliyetleri', Beylikdüzü Belediyesinden Burçin Karabulut 'Beylikdüzü Belediyesinde Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları', TÜRKSAT Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü'nden A. Onur Mutlu 'TÜRKSAT Coğrafi Bilgi Teknolojileri Ürün ve Hizmetleri' başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.
(BCT-AY)

20.04.2017 14:16:56 TSI
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