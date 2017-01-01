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Bingöl'de kursiyerin el emekleri sergilendi



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de, kursiyerin ürettiği çanta ve ahşap ürünler sergilendi.

Bingöl Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 100 kursiyerin ürettiği el yapımı çantalar ve Ruh Sağlı Merkezinde ahşap boyama kursunda yapılan ürünler için sanat sokağında stantlar açıldı. Deri çantadan, rölyeften ahşap boyamaya kadar bir çok ürünün yer aldığı sergi büyük ilgi gördü. Sergiye, Bingöl Belediyesi Başkan Vekili Halim Sugü, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Abdulaziz Döğer, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Bayram ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurum bünyesinde ilk defa açılmış olan deri çanta kursunda 50 farklı çantanın sergilendiğini belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Akıncı, "Deri çanta alanında şu ana kadar 4 ayrı kurs açılmış ve 100 civarında kursiyer kursa katılmıştır. Kursta üretilen çantalar aynı zamanda uygun fiyatlarla satışa sunulacaktır. Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde ahşap boyama kursu açan Semra Günal'ın ve kursiyerlerinin eserleri de sergide yer aldı" dedi.

(YA-HİV-Y)



20.04.2017 14:15:46 TSI

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