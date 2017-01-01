YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Germencik'te çocuklar eğlenceye doyacak

Germencik'te çocuklar eğlenceye doyacak



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Germencik Belediyesi tarafından Cumhuriyet meydanında düzenlenecek etkinliklerle çocuklar eğlenceye doyacak.

23 Nisan Pazar günü çocuklara yönelik Cumhuriyet Meydanında gerçekleşecek etkinliklerde çocuklar adeta eğlenceye doyacak. Etkinlikte Şişme oyun parkı, animasyonlar, oyun treni, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramının yanı sıra sürpriz yarışmaların olacağı 23 Nisan Çocuk etkinlikleri saat 14.00 ile 19.00 arasında gerçekleşecek.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizde büyük bir coşku içerisinde kutlanmakta. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu bayramda bizlerde çocuklarımız için elimizden geleni yapmak istedik. Onların hoşça vakit geçireceği ve unutamayacakları bir günü organize eden Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğümüzün çalışmaları hazır. Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna ve Türk Halk oyunları ekiplerinin gösterilerinin de olacağı bu güzel günü kaçırmamaları için Pazar günü saat 14.00 ile 19.00 arasında bütün aileleri ve çocuklarımızı Cumhuriyet meydanına bekliyoruz. '' dedi.

(OD-İK)



20.04.2017 14:20:13 TSI

NNNN

