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Şarkıcı Ercan Saatçi SAÜ'de söyleşiye katıldı



(Fotoğraflı)



Burak Can Tokyürek

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesi Medya ve Tasarım Topluluğu tarafından düzenlenen söyleşiye ünlü besteci ve şarkıcı Ercan Saatçi katıldı.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen 'Ercan Saatçi ile Fotoğrafçılık ve Sosyal Medya Üzerine' başlıklı söyleşiye katılan Saatçi, medya sektöründeki deneyimlerinin yanı sıra sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraf çalışmalarını öğrencilerle paylaştı.

Uzun zamanda beri fotoğraf ile ilgilendiğini ifade eden Saatçi, çektiği fotoğrafları görüntü paylaşım sitesi Instagram üzerinden paylaşmaya başladığını söyledi. Instagram'ın son dönemde kullanımının arttığına işaret eden Saatçi, "Fotoğraf çok beğenme kaygısıyla yapılacak bir şey değil. Instagram bir bağımlılık seviyesine geldi. 'Üç saatte bir fotoğraf paylaşmalıyım', 'o beni takipten çıkarmış ben de onunla küseyim' falan gibi acayip bir hal aldı" diye konuştu. Soru cevap şeklinde ilerleyen etkinliğin devamında Saatçi, öğrencilerin sorularını, kariyeri boyunca ilgilendiği müzik, televizyon gibi alanlarda yaşadığı tecrübelerden örnekler vererek yanıtladı.

(BCT-AY)



20.04.2017 14:21:35 TSI

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