20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Vekili Özak, turizmcilerle bir araya geldi

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:14
Başkan Vekili Özak, turizmcilerle bir araya geldi
Başkan Vekili Özak, turizmcilerle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan Zamburkan ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.
Kocaeli Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan Zamburkan ve beraberindeki heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak'ı ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, "Turizm, ülke ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra, insanların ve toplumların birbirini tanımasında, kaynaşmasında ve dünya çapında barışın sağlanmasında önemli bir araçtır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak biz de kentimizin pazar payını artırmak ve dünya çapında bir Türk markası oluşturmak amacıyla kentimizin tanıtımı ve turistik değerinin yükseltilmesi çalışmalarına büyük önem veriyoruz" dedi.
Sözlerine devam eden Başkan Vekili Özak, "Açtığımız Mavi Bayraklı plajlar, restore ettiğimiz tarihi eserler, bastığımız Turizm Rehberi, düzenlediğimiz bin kilometreyi aşkın 102 doğa yürüyüş parkuru ve Doğa Yürüyüş Parkurları Kitabı, temizlediğimiz ve kent akvaryumu haline getirdiğimiz İzmit Körfezi'miz, bin 600 metre yüksekliğe götürdüğümüz doğalgazı ile Kartepe'miz ile Kocaeli artık, turizm destinasyonlarının göz bebeklerinden birisi haline gelmiştir. Deniz, kum ve güneş turizmimizin yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerimizi de insanlığın hizmetine sunmak ve turizm çeşitliliğini çoğaltarak özellikle kültür ve tarih alanlarında da bir atılımı gerçekleştirmek hedefindeyiz. Bu belirlenen hedefler doğrultusunda, turizmi ekonomimizin en verimli sektörlerinden birisi haline getirmek için Kocaeli'mizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak planlı ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışıyla çalışıyoruz" diye konuştu.
(İG-AY)

20.04.2017 14:20:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
41 ülkeden gelen çocuklar Vali Güzeloğlu'nu ziyaret etti
YEREL

41 ÜLKEDEN GELEN ÇOCUKLAR VALİ GÜZELOĞLU'NU ZİYARET ETTİ
41 ülkeden bin çocuk Kocaelili çocuklarla buluşacak
YEREL

41 ÜLKEDEN BİN ÇOCUK KOCAELİLİ ÇOCUKLARLA BULUŞACAK
İzmit Belediyesi futbol turnuvası 25 Nisan'da başlayacak
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ FUTBOL TURNUVASI 25 NİSAN'DA BAŞLAYACAK
Şehir Tiyatroları'ndan şenlikte kukla oyunu
YEREL

ŞEHİR TİYATROLARI'NDAN ŞENLİKTE KUKLA OYUNU
Kuran- Kerim okuma yarışmasında birinci oldu
YEREL

KURAN- KERİM OKUMA YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU
23 Nisan grup liderleri tanışma yemeğinde buluştu
YEREL

23 NİSAN GRUP LİDERLERİ TANIŞMA YEMEĞİNDE BULUŞTU
Başkan Doğan trafik kazası geçirdi
YEREL

BAŞKAN DOĞAN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ
Körfez'deki miniklere çevre eğitimi verildi
YEREL

KÖRFEZ'DEKİ MİNİKLERE ÇEVRE EĞİTİMİ VERİLDİ
Başkan Baran, Milletvekili Yaman'ı makamında ağırladı
YEREL

BAŞKAN BARAN, MİLLETVEKİLİ YAMAN'I MAKAMINDA AĞIRLADI
Uçamayan ebabil kuşunun yardımına zabıta ekipleri yetişti
YEREL

UÇAMAYAN EBABİL KUŞUNUN YARDIMINA ZABITA EKİPLERİ YETİŞTİ
23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali için ring seferleri
YEREL

23 NİSAN ULUSLARARASI ÇOCUK FESTİVALİ İÇİN RİNG SEFERLERİ
5 bin 200 kilometreden gelen kardeşlik
YEREL

5 BİN 200 KİLOMETREDEN GELEN KARDEŞLİK
Ebabil kuşuna kurtarma operasyonu
YEREL

EBABİL KUŞUNA KURTARMA OPERASYONU
17 Ağustos müzesi hızla yükseliyor
YEREL

17 AĞUSTOS MÜZESİ HIZLA YÜKSELİYOR
Gebze'de 'İnovasyon ve Gelecek' semineri
YEREL

GEBZE'DE 'İNOVASYON VE GELECEK' SEMİNERİ
Halk Müziği Korosu yılın ilk konserine çıkıyor
YEREL

HALK MÜZİĞİ KOROSU YILIN İLK KONSERİNE ÇIKIYOR
&quot;Özleme Mektup&quot; adlı roman ikinci baskısını yaptı
YEREL

"ÖZLEME MEKTUP" ADLI ROMAN İKİNCİ BASKISINI YAPTI
Gebze Kaymakamlığından yürüyüş açıklaması
YEREL

GEBZE KAYMAKAMLIĞINDAN YÜRÜYÜŞ AÇIKLAMASI
Başkan Karabacak, &quot;Güçlü Türkiye'nin önü açılmıştır&quot;
YEREL

BAŞKAN KARABACAK, "GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇILMIŞTIR"
Kültür Tepesi 2. etabı İzmit'in kurtuluşuna yetişecek
YEREL

KÜLTÜR TEPESİ 2. ETABI İZMİT'İN KURTULUŞUNA YETİŞECEK
Büyükşehirli karatecilerden 7 Türkiye derecesi
YEREL

BÜYÜKŞEHİRLİ KARATECİLERDEN 7 TÜRKİYE DERECESİ
Başkan Üzülmez, KOBİDOS'un açılış kurdelesini kesti
YEREL

BAŞKAN ÜZÜLMEZ, KOBİDOS'UN AÇILIŞ KURDELESİNİ KESTİ
23 Nisan çocukları Kocaeli'ne gelmeye devam ediyor
YEREL

23 NİSAN ÇOCUKLARI KOCAELİ'NE GELMEYE DEVAM EDİYOR
&quot;Moody's'in büyüme beklentisini aşarız&quot;
YEREL

"MOODY'S'İN BÜYÜME BEKLENTİSİNİ AŞARIZ"
EN ÇOK OKUNANLAR
Erkeklerde kanser belirtisi!
SAĞLIK

ERKEKLERDE KANSER UYARISI VEREN 13 BELİRTİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Tbt vakti geldi mi?