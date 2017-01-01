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Başkan Vekili Özak, turizmcilerle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan Zamburkan ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Kocaeli Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan Zamburkan ve beraberindeki heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, "Turizm, ülke ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra, insanların ve toplumların birbirini tanımasında, kaynaşmasında ve dünya çapında barışın sağlanmasında önemli bir araçtır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak biz de kentimizin pazar payını artırmak ve dünya çapında bir Türk markası oluşturmak amacıyla kentimizin tanıtımı ve turistik değerinin yükseltilmesi çalışmalarına büyük önem veriyoruz" dedi.

Sözlerine devam eden Başkan Vekili Özak, "Açtığımız Mavi Bayraklı plajlar, restore ettiğimiz tarihi eserler, bastığımız Turizm Rehberi, düzenlediğimiz bin kilometreyi aşkın 102 doğa yürüyüş parkuru ve Doğa Yürüyüş Parkurları Kitabı, temizlediğimiz ve kent akvaryumu haline getirdiğimiz İzmit Körfezi'miz, bin 600 metre yüksekliğe götürdüğümüz doğalgazı ile Kartepe'miz ile Kocaeli artık, turizm destinasyonlarının göz bebeklerinden birisi haline gelmiştir. Deniz, kum ve güneş turizmimizin yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerimizi de insanlığın hizmetine sunmak ve turizm çeşitliliğini çoğaltarak özellikle kültür ve tarih alanlarında da bir atılımı gerçekleştirmek hedefindeyiz. Bu belirlenen hedefler doğrultusunda, turizmi ekonomimizin en verimli sektörlerinden birisi haline getirmek için Kocaeli'mizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak planlı ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışıyla çalışıyoruz" diye konuştu.

(İG-AY)



20.04.2017 14:20:38 TSI

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