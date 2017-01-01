20 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Büyükşehir'den Balıkayağı Bulvarında hummalı çalışma

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:14
Büyükşehir'den Balıkayağı Bulvarında hummalı çalışma
Büyükşehir'den Balıkayağı Bulvarında hummalı çalışma

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, üstyapı çalışmaları kapsamında 13 ayrı ilçede yeni yapılan yerleşim alanlarına cadde ve bulvarlar açmaya çalışıyor.
Her yıl ortalama 25 bin nüfus artışının yaşandığı Karaköprü'de yeni kurulan yaşam bölgelerinde sorunsuz bir ulaşım için yeni yollar ve bulvarlar inşa eden Büyükşehir Belediyesi Karaköprü ilçesi Balıkayağı Bulvarında hummalı bir çalışma yürütüyor.
Oto Galericiler Sitesi TOKİ bağlantı yolu açılıyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Akçakale Çevreyolu üzerinde yapımı tamamlanan Oto Galericiler Sitesinin Batıkent (TOKİ) Bağlantı yolunun açılması için çalışmalara başladı.Oto Galericiler Sitesinin iç yolları ve ana bağlantı yollarını tamamlayarak en kısa sürede hizmete açılmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, gerek altyapı gerek üstyapı hizmeti sunduğu sitenin çevresi ile bağlantı yollarını açmak için yoğun mesai harcıyor.
(AK-SD-Y)

20.04.2017 14:21:44 TSI
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