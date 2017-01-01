20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Didimli Öğrenciler yerel yönetimi Başkan Atabay'dan öğrendiler

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:18
Didimli Öğrenciler yerel yönetimi Başkan Atabay'dan öğrendiler
Didimli Öğrenciler yerel yönetimi Başkan Atabay'dan öğrendiler

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Didim Atatürk İlkokulu 4. Sınıfı öğrencileri Yerel Yönetimler konusu yerinde öğrendi. Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı ziyaret eden öğrenciler sordukları sorularla yerel yönetim konusunda birinci ağızdan bilgi aldı.
Didim'li öğrenciler yerel yönetim konusunda bilgileri yerinde öğrendi. Atatürk İlkokulu 4/F öğrencileri Sosyal Bilgisi dersi, Yerel Yönetimler konusu üzerine Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay'ı ziyaret etti.
Başkan Atabay öğrencileri belediye meclis salonunda ağırladı. Sınıf Öğretmenleri Vicdan Poyraz ile birlikte Didim Belediyesi Meclis salonunda Başkan Atabay ile bir araya gelen minik öğrenciler, Yerel yönetimler üzerine Başkan'a hazırladıkları soruları sordular
Miniklerin sorularına samimiyetle ve açıklayıcı şekilde yanıtlandıran Başkan Atabay, Belediyecilik ve yerel yönetimlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Program sonunda Başkan Atabay, minik öğrencilere hediyeler verdi.
(HÇ-İK)

20.04.2017 14:27:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İlek gelir kapısı oldu
YEREL

İLEK GELİR KAPISI OLDU
Germencik'te çocuklar eğlenceye doyacak
YEREL

GERMENCİK'TE ÇOCUKLAR EĞLENCEYE DOYACAK
Bakan Özlü'ye Aydın Kestanesi ve İnciri ikram edildi
YEREL

BAKAN ÖZLÜ'YE AYDIN KESTANESİ VE İNCİRİ İKRAM EDİLDİ
Didim'de Turizm haftası coşkusu
YEREL

DİDİM'DE TURİZM HAFTASI COŞKUSU
Aydın Cumhuriyet İlkokulu şampiyon oldu
YEREL

AYDIN CUMHURİYET İLKOKULU ŞAMPİYON OLDU
Aydınlı finalistler büyük finale gidiyor
YEREL

AYDINLI FİNALİSTLER BÜYÜK FİNALE GİDİYOR
Nazilli'de FETÖ operasyonu, 5 kişi gözaltına alındı
YEREL

NAZİLLİ'DE FETÖ OPERASYONU, 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Didim Engelliler Derneğinden anlamlı sandalye bağışı
YEREL

DİDİM ENGELLİLER DERNEĞİNDEN ANLAMLI SANDALYE BAĞIŞI
Söke'de Egemenlik Haftası Satranç Turnuvası
YEREL

SÖKE'DE EGEMENLİK HAFTASI SATRANÇ TURNUVASI
Sürdürülebilir kalkınmada hedef Aydın'da 25 bin kişiye istihdam
YEREL

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA HEDEF AYDIN'DA 25 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Aydın Ovası'nı kuşlar istila etti
YEREL

AYDIN OVASI'NI KUŞLAR İSTİLA ETTİ
Kuşadası Gençlikspor'da Bölgesel Amatör Lig sevinci
YEREL

KUŞADASI GENÇLİKSPOR'DA BÖLGESEL AMATÖR LİG SEVİNCİ
Aydın ve Muğla'daki DSİ yatırımları yerinde incelendi
YEREL

AYDIN VE MUĞLA'DAKİ DSİ YATIRIMLARI YERİNDE İNCELENDİ
ADÜ Türk Sanat Müziği Korosundan müzik şöleni
YEREL

ADÜ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSUNDAN MÜZİK ŞÖLENİ
Nazilli Belediyesi sokakları bakıma aldı
YEREL

NAZİLLİ BELEDİYESİ SOKAKLARI BAKIMA ALDI
Buharkent Belediyesinden kukla kumpanyası
YEREL

BUHARKENT BELEDİYESİNDEN KUKLA KUMPANYASI
Kuşadası'nda turizm değerlendirme sempozyumu yapıldı
YEREL

KUŞADASI'NDA TURİZM DEĞERLENDİRME SEMPOZYUMU YAPILDI
Aydın'da 'İç Hastalıkları Günleri' gerçekleştirildi
YEREL

AYDIN'DA 'İÇ HASTALIKLARI GÜNLERİ' GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kuşadası'nda Bahara Merhaba konseri
YEREL

KUŞADASI'NDA BAHARA MERHABA KONSERİ
Başkan Alıcık, Ebeler Haftasını kutladı
YEREL

BAŞKAN ALICIK, EBELER HAFTASINI KUTLADI
Didim'de Turizm Haftası etkinlikleri
YEREL

DİDİM'DE TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Didim Vegan Fest'e katılacak kursiyerler belgelerini aldı
YEREL

DİDİM VEGAN FEST'E KATILACAK KURSİYERLER BELGELERİNİ ALDI
BAL'a yükselme maçında bayrak krizi sahayı karıştırdı
YEREL

BAL'A YÜKSELME MAÇINDA BAYRAK KRİZİ SAHAYI KARIŞTIRDI
Bahar geldi, Nazilli renklendi
YEREL

BAHAR GELDİ, NAZİLLİ RENKLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Erkeklerde kanser belirtisi!
SAĞLIK

ERKEKLERDE KANSER UYARISI VEREN 13 BELİRTİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Tbt vakti geldi mi?