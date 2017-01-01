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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfasporlu oyuncular futsal turnuvasına renk kattı

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:20
Şanlıurfasporlu oyuncular futsal turnuvasına renk kattı
Şanlıurfasporlu oyuncular futsal turnuvasına renk kattı
- TED Şanlıurfa Koleji'nden futsal turnuvası

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - TED Şanlıurfa Koleji, 1. Futsal Cup Turnuvası ile önemli bir spor etkinliğine daha imza attı. Şanlıurfasporlu futbolcuların da destek verdiği turnuva, renkli görüntülere sahne oldu.
Salon futbolu olarak bilinen ve genel olarak futbola benzese de kendine özgü kuralları bulunan bir spor dalı olan futsalı Şanlıurfa'da yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen turnuvaya, TED Şanlıurfa Koleji ile birlikte Molla Gürani Ortaokulu ve Kızlar Ortaokulu katıldı. Okulun spor salonunda gerçekleştirilen turnuvada takımlar, birbirlerine üstünlük sağlayabilmek için yoğun mücadeleler verdi.
Futbolculara teşekkür plaketi
TFF 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Mertcan Çam ile Etiyopyalı golcü Amin Askar, salonda öğrencilere destek vererek, turnuvaya renk kattı. Futbolcular, turnuva sonunda öğrencilere madalyalarını verdi. TED Şanlıurfa Koleji Kurucu Temsilcisi Aysun Çakmaklı ve Okul Müdürü Arif Kemal Şamat da desteklerinden dolayı Mertcan Çam ve Amin Askar'a teşekkür ederek, plaket verdi.
Çocuklar spora, sanata teşvik edilmeli
Öğrencilerin ders dışında kendilerini geliştirebilecekleri aktivitelere katılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Kurucu Temsilcisi Aysun Çakmaklı, "Çocukları spora, sanata teşvik ederek, onların hem bedensel hem zihinsel hem de sosyal açıdan gelişmelerini sağlamalıyız. Okulumuzun düzenlediği sportif etkinliklerin temel amacı bu. Bu tür etkinliklerimiz sporun başka alanlarında da devam edecek. Ben bu organizasyonun düzenlenmesine emeği olan öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve turnuvada bizlerin yanında olan Şanlıurfasporlu futbolcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Geleneksel hale getireceğiz
Okul Müdürü Arif Kemal Şamat ise, bu yıl ilki gerçekleştirilen üçlü futsal turnuvasını geleneksel hale getireceklerini belirterek, "Her yıl bu tarihlerde farklı iki devlet okulunu davet ederek turnuvamızı gerçekleştireceğiz. Burada hedefimiz, okulumuz ile devlet okulları arasındaki bağı kuvvetlendirmek ve öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak. Genelde ise sporla iç içe, iletişimi kuvvetli, sağlıklı ve ahlaklı bireyler yetiştirmektir" diye konuştu.
(AK-SD-Y)

20.04.2017 14:28:25 TSI
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