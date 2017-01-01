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Bodrum Belediyesi'nden TEOG Ebeveyni Olmak Semineri



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezinde Sosyolog Sayra Sayar'ın konuşmacı olarak katıldığı "TEOG Ebeveyni Olmak" konulu seminer düzenledi.

TEOG sınavına girecek olan gençlerin ebeveynlerine yönelik düzenlenen seminerde Sosyolog Sayra Sayar, anne ve babaların sınav öncesinde ve sonrasında çocuklarına sağlayacakları desteğin, onların bu sıkıntılı dönemlerinde yanlarında olduklarını hissettirmelerinin ve olumlu yönlendirme yaparak çocuklarının başarılarına katkıda bulunmalarının bu süreçteki önemine değindi. Sayar, "Çocuğunuzun bu stresli döneminde anne ve baba olarak aile içi riskleri ortadan kaldırıp iyi bir ekip olmalısınız, disiplin ve özgürlük dengesini iyi kurmalısınız. Unutmayalım ki çocuklarımızın, geleceklerini şekillendirmeye başladıkları bu süreçte eğitimin onlar için bir amaç değil bir araç olduğunu anlamalarına destek olmalıyız." diyerek konunun önemine vurgular yaptı.

Katılımcıların dikkatle takip ettikleri seminer 1,5 saat sürdü. Seminer sonunda Sosyolog Sayra Sayar'a katkılarından dolayı teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

(EA-İK)



20.04.2017 14:28:46 TSI

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