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Gövük Mahallesinde çocuklar için yaptırılan oyun parkı hizmete girdi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Yazıhan Belediyesi tarafından Gövük Mahallesinde çocuklar için yaptırılan oyun parkı hizmete girdi.

Yazıhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler merkez mahallelerde olduğu gibi, kırsal mahallelerde de çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda Gövük Mahallesinde yaptırılan park alanı ve çevresinde de düzenleme çalışması yapılarak park hizmete sunuldu.

Mahallede çocukların güvenle oynayabileceği bir park yaptıklarını belirten Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güven ve huzur içinde eğlenebilmesi bizlerin en büyük görevidir. Çağdaş ve modern bir Yazıhan oluşturabilmek için ilçemize yeni yeşil alanlar, parklar ve bahçeler kazandırmak için çalışıyoruz. Yeni parklarımız ile çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın oturup soluk alabilecekleri, keyifli zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Yeni hizmete sunduğumuz parkın bu anlamda hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



20.04.2017 14:29:54 TSI

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