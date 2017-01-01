20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gürpınar'da 'KKKA' bilgilendirme toplantısı

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:25
Gürpınar'da 'KKKA' bilgilendirme toplantısı
Gürpınar'da 'KKKA' bilgilendirme toplantısı

(Fotoğraflı)

Sabahattin İdiz
VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar İlçe Toplum Sağlık Merkezi tarafından muhtarlara Kırım-Kongo Kanama Ateşi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Atatürk İlkokulunda yapılan bilgilendirme toplantısına İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ile muhtarlar katıldı. Gürpınar Toplum Sağlık Merkezi Eğitim Hemşiresi Merve Özcanım; 'kene ısırması ve sonrası oluşan Kırım-Kongo Kanama Ateşi nasıl olur? Belirtileri nelerdir? Nasıl önlem alınır?' hakkında slayt gösteri eşliğinde bilgi verdi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ise, kene ısırması ve sonrası olan Kırım-Kongo Kanama Ateşi hastalığı için dikkatli olunması ve bu durumlarda sağlık kuruluşlarına gidilmesi gerektiğini söyledi. Muhtarların aldıkları bu bilgiler doğrultusunda önlem almaları gerektiğini ifade eden Doğramacı, bu bilgilerin mahalle halkıyla paylaşılmasını istedi.
(Sİ-MSA-Y)

20.04.2017 14:32:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kaymakam Doğramacı'dan muhtarlara teşekkür
YEREL

KAYMAKAM DOĞRAMACI'DAN MUHTARLARA TEŞEKKÜR
Öksüz ve yetim çocuklardan Vali Taşyapan'a ziyaret
YEREL

ÖKSÜZ VE YETİM ÇOCUKLARDAN VALİ TAŞYAPAN'A ZİYARET
DBP'li eski belediye başkanı Kaya'nın yargılanması
YEREL

DBP'Lİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI KAYA'NIN YARGILANMASI
Van'da Turizm Haftası etkinlikleri
YEREL

VAN'DA TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Başkale'de kura çekimi
YEREL

BAŞKALE'DE KURA ÇEKİMİ
Yolcu otobüsünde sigara kaçakçılığı
YEREL

YOLCU OTOBÜSÜNDE SİGARA KAÇAKÇILIĞI
İran sınırında mahsur kalan kaçakları Mehmetçik kurtardı
YEREL

İRAN SINIRINDA MAHSUR KALAN KAÇAKLARI MEHMETÇİK KURTARDI
İpekyolu Belediyesinden istihdama destek
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİNDEN İSTİHDAMA DESTEK
Başkale'de 24 kaçak şahıs yakalandı
YEREL

BAŞKALE'DE 24 KAÇAK ŞAHIS YAKALANDI
Van'da 26 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

VAN'DA 26 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Şehit yakınları kutsal topraklara uğurlandı
YEREL

ŞEHİT YAKINLARI KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI
Başkan Karael'den taziye mesajı
YEREL

BAŞKAN KARAEL'DEN TAZİYE MESAJI
Van TSO'ya 'ATA Karnesi' düzenleme yetkisi
YEREL

VAN TSO'YA 'ATA KARNESİ' DÜZENLEME YETKİSİ
Altın Çekiç Ödülü sahibini buldu
YEREL

ALTIN ÇEKİÇ ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULDU
Başkan Çalım, şampiyonları kutladı
YEREL

BAŞKAN ÇALIM, ŞAMPİYONLARI KUTLADI
Güvenlik korucuları yemin etti
YEREL

GÜVENLİK KORUCULARI YEMİN ETTİ
İliklerden: &quot;İstanbul ve Ankara sevdasından vazgeçin&quot;
YEREL

İLİKLERDEN: "İSTANBUL VE ANKARA SEVDASINDAN VAZGEÇİN"
Şehit yakınları kutsal topraklara uğurlandı
YEREL

ŞEHİT YAKINLARI KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI
Çatak'ta 'Okuma Bayramı' etkinliği
YEREL

ÇATAK'TA 'OKUMA BAYRAMI' ETKİNLİĞİ
'Milli Birlik ve Kahramanlık' konulu kitap okuma yarışması
YEREL

'MİLLİ BİRLİK VE KAHRAMANLIK' KONULU KİTAP OKUMA YARIŞMASI
Van'da Otizm Farkındalık Ayı
YEREL

VAN'DA OTİZM FARKINDALIK AYI
Vali Taşyapan'dan taziye mesajı
YEREL

VALİ TAŞYAPAN'DAN TAZİYE MESAJI
Van Rahmet Eli'nden 300 aileye yardım
YEREL

VAN RAHMET ELİ'NDEN 300 AİLEYE YARDIM
Van'da 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı
YEREL

VAN'DA 'İL KOORDİNASYON KURULU' TOPLANTISI
EN ÇOK OKUNANLAR
Erkeklerde kanser belirtisi!
SAĞLIK

ERKEKLERDE KANSER UYARISI VEREN 13 BELİRTİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Tbt vakti geldi mi?