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Gürpınar'da 'KKKA' bilgilendirme toplantısı



(Fotoğraflı)



Sabahattin İdiz

VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar İlçe Toplum Sağlık Merkezi tarafından muhtarlara Kırım-Kongo Kanama Ateşi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Atatürk İlkokulunda yapılan bilgilendirme toplantısına İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ile muhtarlar katıldı. Gürpınar Toplum Sağlık Merkezi Eğitim Hemşiresi Merve Özcanım; 'kene ısırması ve sonrası oluşan Kırım-Kongo Kanama Ateşi nasıl olur? Belirtileri nelerdir? Nasıl önlem alınır?' hakkında slayt gösteri eşliğinde bilgi verdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ise, kene ısırması ve sonrası olan Kırım-Kongo Kanama Ateşi hastalığı için dikkatli olunması ve bu durumlarda sağlık kuruluşlarına gidilmesi gerektiğini söyledi. Muhtarların aldıkları bu bilgiler doğrultusunda önlem almaları gerektiğini ifade eden Doğramacı, bu bilgilerin mahalle halkıyla paylaşılmasını istedi.

(Sİ-MSA-Y)



20.04.2017 14:32:39 TSI

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