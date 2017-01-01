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11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması Ödül Töreni NEÜ'de Yapıldı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - TÜBİTAK ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) işbirliğinde düzenlenen 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi.

NEÜ AKEF Erol Güngör Konferans Salonunda yapılan ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yarışmanın Konya Bölge Koordinatörü ve NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Akif Erişmiş, bu süreçte kendilerine destek olan başta NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür etti. 50 tane projenin 8'inin finalist olacağını geri kalan 42 projenin 4'ünün 2.lik, 4'ünün de 3.lük alacağını kaydeden Erişmiş, bir çalışmanın belki bin kişi tarafından ele alındığını ancak sadece bir iki tanesinin meşhur olduğunu kaydetti. "Her çalışan başarılı olamıyor ama başarılı olanlar da çalışanlardan çıkıyor" diyen Erişmiş, bütün projelerde çalışan, çabalayan öğrencileri tebrik etti.



"Kaybedeni Olmayan Yarışma"

Finale doğru yürüyen gençlerin hep beraber alkışlandığını ama bu süreçte alkışlanması gereken, emeği geçen çok fazla kişi olduğunu söyleyen NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, "Jüride yer alan hocalar, projelere danışmanlık yapan hocalarımıza ve Akif hocam ve ekibine şükranlarımızı sunuyoruz. Gençler için de kaybedeni olmayan yarışmalar bunlar. Herkes kazanıyor, herkes bir şeyler öğreniyor. Tüm kardeşlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Süreci bir maraton olarak değerlendiren Yarışmanın Konya Bölge Koordinatör Yardımcısı ve NEÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ramazan Eker ise, "Bu maratonun sonunda bizi heyecanlandıran bu tablo ortaya çıktı. İşimizi kolaylaştıran herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu maratonun sonunda aklıma gelen ilk şey bir Çin Atasözü: 'Aç olanın karnını doyurmak istiyorsan ona balık verme, balık avlamayı öğret.' Öğretmenleriniz size balık avlamayı öğretiyorlar ve sizi gelecek yıllara hazırlıyorlar. Özverili çalışın, ideallerinizin peşinde koşun ve nihayetinde göreceksiniz ki bir gün bir sonuca varacaksınız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından geçilen ödül takdim töreninde ise protokol üyeleri kazananlara ödüllerini takdim etti. Kazanan isimler ise şöyle; 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge 3.'leri: Biyoloji Alanı; Umut Çandır, Fizik Alanı; Arda Torunoğlu, Eray Özdemir, Kimya Alanı; Şerife Uygur, İrem Ünlü, Matematik Alanı; Emine Türk. 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge 2.'leri: Biyoloji Alanı; Hakan Ege Tosun, Fizik Alanı; İrem Nur Yaşlı, Tuana Yılmaz, Kimya Alanı; Sudenaz Hoyraz, Mehmet Enes Arslan, Matematik Alanı; Rozerin Uçgun, Kübra Akıncı 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge 1.'leri: Biyoloji Alanı; Eylül Söğüt, Ceylin Aktürk, Kısmet Bahçe, Fizik Alanı; Ömer Faruk Doğan, Fahri Çiçekçi, Kimya Alanı; Edanur Gürer, Defne Güvendik Matematik Alanı; Süleyman Baha Dikici, Miraç Başakın, Ahmet Haktan Eray, Eymen Hasan Kartal.

(İB-AH-Y)



20.04.2017 14:34:12 TSI

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