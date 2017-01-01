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Ayvalıklı minikler gelecek için sporla buluştu



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Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 'Ayvalık Minikleri Sporla Buluşuyor-Gelecek İçin Minik Adımlar Futbol Şenliği' tamamlandı.

Ayvalıkta ilkokul çocuklarının erken yaşta sporla tanışmalarına fırsat vermek, spor faaliyetleri ile psiko-motor, psiko-sosyal, zihinsel ve duygusal yeteneklerini geliştirmek amacıyla Balıkesir Valiliği Bengi Projesi kapsamında, Ayvalık Kaymakamlığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri 'Ayvalık Minikleri Sporla Buluşuyor Gelecek İçin Minik Adımlar Futbol Şenliği' final şampiyonasının ardından gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi.

13 takımın mücadele ettiği turnuvada, Birinciliği Kıvanç Sarlıcalı ilkokulu, İkinciliği Sakarya İlkokulu, Üçüncülüğü ise İstiklal İlkokulu elde etti.

Dereceye giren okulların ödüllerini Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır verdi.

Özellikle köy okullarında oluşturulan takımlarla öğrencilerin spor branşı ile sosyalleşmesine büyük katkı sağlayan bu tip organizasyonların ilçemizde çok sık yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Nazlı; Küçük yaşta spora başlamanın önemine işaret ederek ilkokul öğrencilerinin sporla birlikte alacağı eğitimin kalıcı olacağına ve çocuklarda küçük yaşta spor kültürünün yerleşmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Ödül töreninde öğrencilere Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hazırladığı şapka ve balonlar da hediye edildi.

(SS-EME)



20.04.2017 14:34:19 TSI

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