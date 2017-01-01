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23 Nisan'da 4 yeni park



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, cumhuriyetle nefes alan bir kentin geleceğe umutla bakan çocuklarına özgürce koşabilecekleri, oynayabilecekleri yeni oyun alanları oluşturduklarını söyledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hizmete kazandırılan 4 çocuk parkının açılışının gerçekleştirileceğini belirten Gürkan, "Bir insanın anavatanı çocukluğudur. Çocuklarımızın vatanına sevginin, huzurun, özgürlüğün ve barışın tohumlarını ekiyoruz" dedi.

Gürkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Edirne Belediyesi tarafından kurulan Gökkuşağı Parkı, Yıldız Parkı, Uçan Balon Parkı ve Macera Parkı'nın açılışının gerçekleştirileceğini söyledi.

Edirne Belediyesi olarak Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olan çocukların aklın ve bilimin ışığında, sosyal donatılara sahip, özgüveni yüksek, çocukluğunu doya doya yaşayan, sokaklarda özgürce oyun oynayabilen özgür bireyler olarak yetişmesini istediklerini ifade eden Gürkan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 97'nci yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştireceğimiz açılışımıza tüm Edirne halkını davet ediyorum. 23 Nisan Pazar günü saat 13.30'da yeniden düzenlenerek, oyun grubu eklenen Yıldırım Hacısarraf Mahallesi'ndeki Gökkuşağı Parkı'nı; saat 14.00'de Yeniimaret Mahallesi'ne kazandırdığımız uçan Balon Parkı'nı; saat 14.30'da yeni görünümü ve çocuk alanıyla Ayşekadın Mahallesi'nde vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Yıldız Parkı'nı, saat 16.00'da da Şükrü Paşa Mahallesi'ndeki Macera Parkı'nı çocuklarımız ile buluşturacağız" ifadelerini kaydetti.

Gürkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23 Nisan 2017 Pazar günü saat 18.00'de '23 Nisan Kortej Yürüyüşü'nün gerçekleştirileceğini söyledi. Edirne Belediyesi önünde toplanacak olan kortej Atatürk Anıtı'na kadar yürüyecek; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Saraçlar Caddesi'nde halk oyunları ekibinin gösterisi Edirneliler ile buluşacak.

(KU-MK-Y)



20.04.2017 14:41:10 TSI

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