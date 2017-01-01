20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ereğli Belediyesi'nden çocuklara özel 23 Nisan şenliği

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:33
Ereğli Belediyesi'nden çocuklara özel 23 Nisan şenliği
Ereğli Belediyesi'nden çocuklara özel 23 Nisan şenliği

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel program düzenliyor.
Çocuklar için özel bir program hazırladıklarını belirten Başkan Özkan Özgüven, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 23 Nisan 1920'de Türk Milletinin bağımsızlığı ve çağdaşlaşması yolunda atılan ilk adım olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97. yılını kutlayacağız. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın, aralarındaki kardeşlik, sevgi, dostluk bağlarını geliştirerek barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmalıyız. Dünya çocuklarının kin ve nefret tohumlarıyla yetişmeleri onlara yapılan en büyük haksızlıktır. Dünyada ağlayan, ezilen ve savaş ortamında yetişen değil uçurtma uçuran, oyunlar oynayan ve gülen bir nesil oluşturmalıyız. Çocuklarımızın kalbindeki temizlik, sıcaklık tüm insanlığı saracak kadar büyük, herkese yetecek kadar bereketlidir. Unutmayalım ki çocuklarımızın sevgisi tüm silahları yener. Çocuklarımızı olumsuzluklara mahkum etmemeliyiz, onları; vatan, millet, bayrak ve en önemlisi insan sevgisiyle yetiştirmeliyiz. 'Yaratılanı severiz, Yaratan'dan ötürü' düşüncesiyle toplumumuzda kardeşçe ve bir olarak yaşamayı onlara öğretmeliyiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı çok seviyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımızı Pazar günü saat 14.00'te Belediye Kültür Merkezimizde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlediğimiz eğlence dolu programımıza bekliyorum" dedi.
(İB-AH-Y)

20.04.2017 14:41:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
SEDEP ile Türkiye Değerlerini Tanıtıyor Projesi KKTC'de başladı
YEREL

SEDEP İLE TÜRKİYE DEĞERLERİNİ TANITIYOR PROJESİ KKTC'DE BAŞLADI
11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması Ödül Töreni NEÜ'de Yapıldı
YEREL

11. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KONYA BÖLGE YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ NEÜ'DE YAPILDI
Tunceli'deki polis helikopterinin düşmesi
YEREL

TUNCELİ'DEKİ POLİS HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ

Konya-Karaman YHT güzergahında 7 yaya altgeçidi tamamlandı
YEREL

KONYA-KARAMAN YHT GÜZERGAHINDA 7 YAYA ALTGEÇİDİ TAMAMLANDI
Konya'nın ilçeleri sema ile buluştu
YEREL

KONYA'NIN İLÇELERİ SEMA İLE BULUŞTU
İnfaz koruma memurları 15 Temmuz şehitleri anısına 249 fidan dikti
YEREL

İNFAZ KORUMA MEMURLARI 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA 249 FİDAN DİKTİ
Beyşehir'de dilencilere yönelik operasyon
YEREL

BEYŞEHİR'DE DİLENCİLERE YÖNELİK OPERASYON
Seydişehir'de 'Tevazu' konulu tiyatro oyunu sergilendi
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE 'TEVAZU' KONULU TİYATRO OYUNU SERGİLENDİ
Konya'da FETÖ/PDY soruşturmasında son durum
YEREL

KONYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASINDA SON DURUM
Konya merkezli 23 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KONYA MERKEZLİ 23 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi
YEREL

TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ
Cihanbeyli'ye kapalı pazar alanı yapımı sürüyor
YEREL

CİHANBEYLİ'YE KAPALI PAZAR ALANI YAPIMI SÜRÜYOR
Kulu'da 700 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

KULU'DA 700 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Beyşehir'de iki yılda 56 metruk yapı yıkıldı
YEREL

BEYŞEHİR'DE İKİ YILDA 56 METRUK YAPI YIKILDI
Selçuk'ta 41. Turizm Haftası kutlanıyor
YEREL

SELÇUK'TA 41. TURİZM HAFTASI KUTLANIYOR
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Eski AK Parti Milletvekili Candan, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

ESKİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ CANDAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı şehre değer katacak
YEREL

TARİHİ OSMANLI BUĞDAY PAZARI ŞEHRE DEĞER KATACAK
SÜ'de mezunlar sergisi sanatseverlerle buluştu
YEREL

SÜ'DE MEZUNLAR SERGİSİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU
Ereğli'de kapalı pazar projesinde sona gelindi
YEREL

EREĞLİ'DE KAPALI PAZAR PROJESİNDE SONA GELİNDİ
Konya savunma sanayi zirvesine hazırlanıyor
YEREL

KONYA SAVUNMA SANAYİ ZİRVESİNE HAZIRLANIYOR
&quot;(Azam PKK'lılardan korktu kaçtı) dedirtmem&quot;
YEREL

"(AZAM PKK'LILARDAN KORKTU KAÇTI) DEDİRTMEM"
Gölde kaçak avcılığa karşı gökyüzünden de denetim önerisi
YEREL

GÖLDE KAÇAK AVCILIĞA KARŞI GÖKYÜZÜNDEN DE DENETİM ÖNERİSİ
Başkan Toru: &quot;Artık hedeflerimize odaklanmalıyız&quot;
YEREL

BAŞKAN TORU: "ARTIK HEDEFLERİMİZE ODAKLANMALIYIZ"
EN ÇOK OKUNANLAR
Erkeklerde kanser belirtisi!
SAĞLIK

ERKEKLERDE KANSER UYARISI VEREN 13 BELİRTİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Tbt vakti geldi mi?