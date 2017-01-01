YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ereğli Belediyesi'nden çocuklara özel 23 Nisan şenliği

Ereğli Belediyesi'nden çocuklara özel 23 Nisan şenliği



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel program düzenliyor.

Çocuklar için özel bir program hazırladıklarını belirten Başkan Özkan Özgüven, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 23 Nisan 1920'de Türk Milletinin bağımsızlığı ve çağdaşlaşması yolunda atılan ilk adım olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97. yılını kutlayacağız. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın, aralarındaki kardeşlik, sevgi, dostluk bağlarını geliştirerek barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmalıyız. Dünya çocuklarının kin ve nefret tohumlarıyla yetişmeleri onlara yapılan en büyük haksızlıktır. Dünyada ağlayan, ezilen ve savaş ortamında yetişen değil uçurtma uçuran, oyunlar oynayan ve gülen bir nesil oluşturmalıyız. Çocuklarımızın kalbindeki temizlik, sıcaklık tüm insanlığı saracak kadar büyük, herkese yetecek kadar bereketlidir. Unutmayalım ki çocuklarımızın sevgisi tüm silahları yener. Çocuklarımızı olumsuzluklara mahkum etmemeliyiz, onları; vatan, millet, bayrak ve en önemlisi insan sevgisiyle yetiştirmeliyiz. 'Yaratılanı severiz, Yaratan'dan ötürü' düşüncesiyle toplumumuzda kardeşçe ve bir olarak yaşamayı onlara öğretmeliyiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı çok seviyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımızı Pazar günü saat 14.00'te Belediye Kültür Merkezimizde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlediğimiz eğlence dolu programımıza bekliyorum" dedi.

(İB-AH-Y)



20.04.2017 14:41:47 TSI

NNNN

