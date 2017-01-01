YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir'den İşitme Engelli Hanımlara El Sanatları Kursu

Büyükşehir'den İşitme Engelli Hanımlara El Sanatları Kursu



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli ev hanımlarına yönelik el sanatları kursu açtı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Engelli Birimi tarafından Nurettin Topçu Bilgi Evi'nde açılan "Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı Yetiştirme Kursu"na yoğun ilgi gösterildi. Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR Erzurum İl Müdürlüğü'nün işbirliğinde gerçekleştirilen kurs, 09.00 ila 13.00 saatlerini kapsıyor. Servis imkânından yararlanarak kursa ücretsiz olarak taşınan ev hanımlarına günlük ücret de ödeniyor. Yetkililer, "Büyükşehir Belediyemiz, Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR Erzurum İl Müdürlüğü'nün işbirliğinde gerçekleştirilen Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı Yetiştirme Kursu'na 10 işitme engelli ev hanımı katılıyor. Burada hanımlara el sanatları alanında eğitim veriyoruz. Günde 4 saat süren bu eğitim programı sonrası hanımlar hem el sanatlarını öğreniyor hem de ekonomik olarak gelir elde ediyor" dedi.

(ERZ-AT-Y)



20.04.2017 14:42:15 TSI

NNNN

