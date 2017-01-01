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Sahipsiz hayvanlar kısırlaştırılarak sahiplendiriliyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne getirilen sokak köpekleri kısırlaştırılarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Avrupa'nın en büyük ve en donanımlı hayvan barınaklarının başında gelen Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, sokak hayvanlarının toplum sağlığını tehdit etmeden kendi ortamlarında yaşamaları için veterinerlik hizmetlerinin yanı sıra bakım ve barınma hizmetlerini de yerine getiriyor. Barınağa getirilen hasta veya yaralı sokak hayvanları, gerekli durumlarda cerrahi müdahaleler de dahil olmak üzere tedavi ediliyor. Tedavi gören, kısırlaştırılan ve aşılanan sokak hayvanları sağlıklarına tam kavuşana kadar izlenmeleri ve gerekli müdahalelerin yapılması için barınakta korunuyor.

Sahipsiz hayvanlarla ilgilenen hayvanseverlerin randevu alarak oluşturulduğu programda kısırlaştırılma işleminin yapıldığını ifade eden Veteriner İşleri Müdürü Dilek Yosun,"Her hafta perşembe günü saat 08.30 ile 10.30 arasında hayvanseverler kedilerini, dışarıda baktıkları köpeklerini buraya getiriyorlar. Bizler de program dahilinde hem de hayvanseverlere destek olmak amaçlı 5 köpeğin kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Sonraki aşamada da hayvanların kuduz aşıları vuruluyor, iç-dış paraziter uygulamaları yapılıyor. Sonra da elden teslim ediyoruz" diye konuştu.

Merkezde, olağan kısırlaştırma işlemlerinin yanında, Veteriner İşleri ekiplerince sokaktan toplanan hayvanların da her türlü sağlık kontrolleri ve bakım işlemleri yapılıyor. Yosun, merkeze büyük talep olduğunu belirterek, "Hayvanseverler var ki sık sık tesisimizi ziyarete gelsinler. Para vererek sahiplenmek yerine barınağa gelsinler. Bakabilecek güçleri varsa özellikle engelli hayvanlarımızı alsınlar, diğer hayvanlarımızı da sahiplensinler. Hepsinin ilgiye ve sevgiye ihtiyaçları var. Tesis içinde hayvanların kafeslerine yaklaştığınız zaman hayvanların gözlerinin içi parlar. Beni al dercesine kontak kurmaya çalışıyorlar. Bu yüzden bütün hayvan severlerin burayı ziyaret etmelerini ve hayvan sahiplenmelerini diliyorum" dedi.

(MŞ)



20.04.2017 14:42:35 TSI

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