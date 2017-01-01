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Geleneksel El Sanatları Festivali 21 Nisan'da açılıyor



ADANA (İHA) - Yüreğir Belediyesi kültür evi kursiyerleri, '2. Geleneksel El sanatları Festival'inde ürettikleri ürünleri sergileyecek. Festival, 21-22 Nisan tarihleri arasında Büyüksaat yanında gerçekleştirilecek.

Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneği tarafından bu yıl 2.si düzenlenen festivale Yüreğir Belediyesi'nin yanı sıra belediyeler halk eğitim merkezleri katılacak. 2 gün sürecek festival boyunca el emeği göz nuru ürünler sergilenecek.

Sanata ilgi duyan herkesi bu sergiye davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Hizmete açtığımız 11 kültür evimizle Yüreğirli kadınlarımızın neleri başarabildiğini gördük. Kendilerine imkan verildiği zaman çok şeyler yapabildiklerini ortaya koydular. Kültür evlerimiz sayesinde Yüreğirli kadınlarımız boş zamanlarını artık daha verimli geçiriyorlar. Bu sergide üretilen el emeği göz nuru ürünler sergileniyor. Bütün herkesi bu sergiye davet ediyorum " şeklinde konuştu.

'2. Geleneksel El sanatları Festivali', 21 Nisan saat 11.00'da açılacak.

(UMT-Y)



20.04.2017 14:43:06 TSI

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