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Şanlıurfa'ya 119 yeni doktor atandı



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ŞANLIURFA (İHA) - Sağlık Bakanlığının 74'üncü dönem atamalarında Şanlıurfa'ya 119 yeni doktor atandı.

Atanan doktorlar arasında Türkiye ölçeğinde sayılı olan Romatoloji uzmanı, yine Türkiye'de ender sayıda bulunan Perinataloji uzmanı (riskli gebelik uzmanı) İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları, Neonatoloji uzmanı ve Tıbbi Mikoloji uzmanı bulunuyor.

Şanlıurfa sağlıkta altın çağını yaşıyor'

Sağlık Bakanlığı tarafından 2 ay önce Şubat ayında 73. Dönem atamalarında 72 ve 74.dönem atamalarında 119 olmak üzere toplam 191 doktor ve geçtiğimiz ay içerisinde 512 yardımcı sağlık personeli Şanlıurfa'ya atandı.

Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uz. Dr. Cihan Ekmen, "Sağlık Bakanlığı'nın hedefi hastaneleri 5 yıldızlı otel şekline getirip hizmet vermek ve kalite standartlarını arttırmaktır.2 ay içerisinde ilimiz hastanelerine atanan 191 doktor ve 512 yardımcı sağlık personeli bunlar içerisinde de özellikli branş dediğimiz ebe, hemşire ve yanı sıra Elektronörofizyoloji, iş ve uğraşı terapisi, çocuk gelişimci gibi branşlar ve atanan hekimler içerisinde bölgede, bir çok ilde bulunmayan özellikli branş dediğimiz branşlar var, bunlar içerisinde Türkiye ölçeğinde sayılı olan Romatoloji uzmanı, yine Türkiye'de ender sayıda bulunan Perinataloji uzmanı (riskli gebelik uzmanı) İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları, Neonatoloji uzmanı ve Tıbbi Mikoloji uzmanı bulunuyor. Sağlık bakanlığının ilimize göstermiş olduğu özveriden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar şehir dışına gitmeyecek

Genel Sekreter Ekmen, "Romatoloji uzmanı, Perinataloji uzmanı, İmmünoloji, Alerji Hastalıkları, Neonatoloji uzmanı ve Tıbbi Mikoloji uzmanı, Hematoloji uzmanı, Yoğun Bakım uzmanı gibi branşlar ilimizde hizmet vermeye başlayacaklar, böylelikle hastaların il dışına gitmeden kendi yaşadıkları yerlerde tedavileri olmalarına olanak sağlandı. Şanlıurfalı vatandaşların tedavi olmak için il dışına gitmelerine gerek kalmadan hastanelerde tedavi olmaları için çalışacağız "dedi.

(AK-SD-Y)



20.04.2017 14:46:14 TSI

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