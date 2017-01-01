YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adıyaman'da öğrenciler tarafından bilim fuarı

Adıyaman'da öğrenciler tarafından bilim fuarı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Anadolu Lisesinde öğrenciler tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

Okul içerisinde gerçekleştirilen bilim fuarı oldukça yoğun ilgi gördü. Ekonomi, kültür, sanat, tarım ve sağlık gibi konuların ele alındığı fuarda toplam 22 proje sergilendi.

46 öğrenci, 22 öğretmenin yer aldığı 22 projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Abdulkerim Işık, "Bilimsel, sosyal, kültürel ve geleneksel anlamda değerlerimizi korumak yaşatmak üzerine kuruludur. Burada öğrenciler, halkımız ve eğitim camiasına projelerimizi anlatmaya çalışacak. Öğrencilerimiz hem bilimi bütün hücrelerine kadar işleyecekler hem kültür ve geleneklerini öğretmeye çalışacak. Çocuklarımızın araştırmacı bir kişiliğe eğitsel bir yaklaşmaya ve geleceğe vizyon tutan bir bakışa ulaşmalarını amaçlıyoruz. TÜBİTAK'ın desteğiyle gerçekleşen bu proje, yarın da halka açılacak" dedi.

(CK-SD-Y)



20.04.2017 14:48:13 TSI

NNNN

