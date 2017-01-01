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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'da arıcılık gelişiyor

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:43
Samsun'da arıcılık gelişiyor
Samsun'da arıcılık gelişiyor
- Büyükşehir, arıcılara bin 470 çiftleşme kutusu dağıttı

(Fotoğraflı)

Erdi Demür
SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki arıcılık faaliyetlerini geliştirmek ve kalitesini arttırmak için 740 arıcıya bin 470 adet ana arı çiftleşme kutusu dağıttı.
Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Samsun Zirai Karantina Müdürlüğü Konferans Salonunda arı kayıplarının azaltılması için Veteriner Mithat Kurt ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Aydın'ın katılımlarıyla "Sağlıklı Arı, Mutlu Arıcılar" konferansı düzenledi. Konferansın ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere ikişer adet ana arı çiftleşme kutusu dağıtıldı.
Konferans öncesinde açılış konuşmasını yapan Samsun İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rasim Kaplan, bu senenin arıcılar için kayıpsız ve bol kazançlı geçmesini diledi. Kaplan, ana arı çiftleşme kutularında her sene 4 adet ana arı yetiştirilebileceğini söyledi.

Kırmacı: "Türkiye'de 7 milyon 700 bin arı kovanı var"
Türkiye ve Samsun'daki arı kovanları ve bal üretimi hakkında bilgiler veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Nail Kırmacı, "Bizler bütün kaynaklarımızı verimli kullanmak zorundayız. Arıcılık kaynağı da çok ciddi bir kaynak. TÜİK verilerine göre ülkemizde 7 milyon 700 bin arı kovanı var. Bunun yanında 107 bin ton da bal üretimimiz var. Bu çok ciddi bir kaynak. İlimizde ise 81 bin 300 arı kovanımız var. Bin 600'e yakın da arı işletmemiz var. Bu kapı kırsalda da büyük bir gelir kapısı. Kurum olarak arıcılığın gelişmesi için her türlü destekte bulunuyoruz. İlkbaharda yapılan arıcılık faaliyetlerinin en önemli faaliyetler olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında kışın kaybedilen arıların ve kovanlarda bulunan hastalıkların olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. Bu senenin bütün arıcılar için iyi geçmesini diliyorum" dedi.

Arlı: "Arı üretiminde dünya birincisi olmak istiyoruz"
Türkiye'nin arı üretiminde dünyada ikinci olduğunu, profesyonel çalışmalar neticesinde arı ölümlerini azaltarak dünya birincisi olmak istediklerinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, "Köy çocuğuyum. Geçmişten, dedelerimizden gelen bir arı merakımız var. 3-5 petekle arıcılıkla amatörce uğraşıyoruz. Kimisi ölüyor, 'nasip, bu kadarmış' diyoruz. Sonra başkalarından arı alarak bu işi tamamlıyorduk. Sonra da bu kovanlardan senede 3-5 kilo bal alır, 'Allah bereket versin, ne olursa kabul' derdik. Bu işe 2 yıldır yoğun ilgi gösteriyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre arı üretiminde ve koloni sayısında dünyada 2. sıradayız. Ancak bazı üreticiler maddi imkansızlıklardan ya da maddi ölçüleri esas alarak, teknik ve bilgiyi değil de korsan üretimlerden arı, kovan alarak arı ölümlerine neden oluyor. Biz ülkemizi dünyada 1. sıraya çıkartmaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bütçelerimizi üreten kişiye daha çok ayırmayı prensip edindik. Hangi sektörde, kim, profesyonelce, bilime inanarak hangi branşta üretim yapıyorsa kaynaklarımızı o yönde daha fazla yönlendiriyoruz. Merdiven altı imalatlarını ucuz diye alarak arı ölümlerine neden olma hakkınız yok. Çünkü arı olmadığında dünyada canlı olmayacaktır. O halde bu işi yapacaksanız profesyonelce yapacaksınız. Yetişemediğiniz yerde biz size destek olacağız. Allah 2017 yılında siz arıcılara bol kazanç versin. Biz her zaman yanınızdayız" diye konuştu.
Konuşmaların ardından arı ve arıcılık alanında uzman olan veteriner Mithat Kurt ile Prof. Dr. Levent Aydın, arı ölümlerinin nedenini anlatan birer saatlik bir sunum gerçekleştirdiler.
Konferansın ardından 740 arıcıya toplamda bin 470 adet ana arı çiftleşme kutusu dağıtıldı.
(ED-SLH-Y)

20.04.2017 14:50:43 TSI
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