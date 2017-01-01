20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çiftçi, referandum sonucunu TGRT Haber'de değerlendirdi

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:43
Çiftçi, referandum sonucunu TGRT Haber'de değerlendirdi
Çiftçi, referandum sonucunu TGRT Haber'de değerlendirdi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir belediye Başkanı Nihat Çiftçi, katıldığı TGRT Haber TV'nin canlı yayınında yaptığı referandum değerlendirmesinde, "Şanlıurfalılar her zaman olduğu gibi yine Reis-i Cumhur'unun yanında yer almıştır" dedi.
Şanlıurfa'nın halk oylamasında sunduğu yüzde 70.82'lik evet desteği ile ilgili TGRT Haber canlı yayınında değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfalı hemşerilerimiz Halk oylamasında çok güzel bir destek sağladılar. Büyükşehir kategorisinde 4.sırada yer alıyoruz. Bunun dışında Harran İlçemizin ayrı bir yeri var bize İlçe bazında birincilik yaşattı, aynı şekilde Akçakale ilçesi de çok yüksek oy oranı alarak üçüncü oldu. Harran ve Akçakale'de bulunan kardeşlerimizi kutluyorum. Merkez ilçe anlamında Şanlıurfa'mızın en büyük merkez ilçesi olan Eyyübiye ilçesinde de yüzde 82 oranında Evet desteğini görüyoruz. Bunlar dışında dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de 13 tane ilçeye sahibiz ve 2 milyon yaklaşan bir nüfusa sahibiz ve tüm Şanlıurfa da oy oranında yükseliş görüyoruz bu da bizi çok mutlu etti. Örneğin Suruç ilçemizde yüzde 49 oranında bir oy oranı var ve biz Suruç ilçemizde yüzde 80 oranında oy artışı sağlamış durumdayız. Bu durum bizim için daha çok anlam kazanıyor. Tüm ilçeleri kucaklama anlayışı ile hizmet etmeye devam ediyoruz. Şanlıurfa bir bütün olarak Cumhurbaşkanımızın düzenlemiş olduğu mitinginde 250 bin kişi bağrına bastı ve 16 Nisan Halk oylamasında verdikleri 70.82'lik 'Evet' desteği ile bize bu gururu yaşattılar. Şanlıurfa her zaman Cumhurbaşkanın yanında duran destek veren bir il olmuştur. Biz yerel yöneticiler düşen görev ise verilen bu destek ve sevgiyi kalıcı hale getirmek, vatandaşlarımıza layık olabilmek ve hizmet etmek'' dedi.
Halk oylamasında yapılan çalışmalara da değinen Nihat Çiftçi, "Bizler Bakanımız, Meclis üyelerimiz, AK Parti İl Başkanımız, partililerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kanaat önderlerimiz ile çok sayıda bu uğura gönül vermiş, inanmış insanımızla birlikte güzel bir çalışma sergiledik'' dedi.
Birlik beraberlik halk oylamasına yansıdı
Şanlıurfa'da bir çok etnik kökenin bir arada yaşadığına dikkat çeken Başkan Çiftçi, ''Şanlıurfa Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı ve nice kökeni ile bir arada kardeşçe yaşayan bir ildir. Şanlıurfa vatanına, toprağına, devletine bağlı ve bayrağını çok seven bir şehrimizdir. Onun için bu birlik ve beraberlik Halk oylamasına yansıdı"ifadelerini kullandı.
(SD-Y)

20.04.2017 14:51:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da kamyonet devrildi: 4 ölü, 8 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA KAMYONET DEVRİLDİ: 4 ÖLÜ, 8 YARALI
Haliliye'de 4 mahalllede yol çalışmaları tamamlandı
YEREL

HALİLİYE'DE 4 MAHALLLEDE YOL ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Şanlıurfa'ya 119 yeni doktor atandı
YEREL

ŞANLIURFA'YA 119 YENİ DOKTOR ATANDI
Şanlıurfasporlu oyuncular futsal turnuvasına renk kattı
YEREL

ŞANLIURFASPORLU OYUNCULAR FUTSAL TURNUVASINA RENK KATTI
Piazza'da 23 Nisan şenliği başlıyor
YEREL

PİAZZA'DA 23 NİSAN ŞENLİĞİ BAŞLIYOR
Büyükşehir'den Balıkayağı Bulvarında hummalı çalışma
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN BALIKAYAĞI BULVARINDA HUMMALI ÇALIŞMA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Akçakale'de yağmur suyu biriken alanlar toprakla kapatıldı
YEREL

AKÇAKALE'DE YAĞMUR SUYU BİRİKEN ALANLAR TOPRAKLA KAPATILDI
Körfez ülkelerinden iş adamları Şanlıurfa'da
YEREL

KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN İŞ ADAMLARI ŞANLIURFA'DA
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Şanlıurfaspor'da başkan değişikliği
YEREL

ŞANLIURFASPOR'DA BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİ
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı
YEREL

ŞANLIURFA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI
Başkan Çiftçi canlı yayında Şanlıurfa'nın başarısını anlattı
YEREL

BAŞKAN ÇİFTÇİ CANLI YAYINDA ŞANLIURFA'NIN BAŞARISINI ANLATTI
Şanlıurfa'ya Türkiye'nin tekstil üssü kuruluyor
YEREL

ŞANLIURFA'YA TÜRKİYE'NİN TEKSTİL ÜSSÜ KURULUYOR

Harran Üniversitesinde turizm sektörü masaya yatırıldı
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE TURİZM SEKTÖRÜ MASAYA YATIRILDI
Suriye sınırında kan bağışı kampanyası
YEREL

SURİYE SINIRINDA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Başkan Çiftçi'den Harran'a teşekkür ziyareti
YEREL

BAŞKAN ÇİFTÇİ'DEN HARRAN'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Başkan Demirkol'dan TEOG öğrencilerine ziyaret
YEREL

BAŞKAN DEMİRKOL'DAN TEOG ÖĞRENCİLERİNE ZİYARET
Masa tenisinin şampiyonu Haliliye
YEREL

MASA TENİSİNİN ŞAMPİYONU HALİLİYE
Şanlıurfa'da 456 projenin 104'ü tamamlandı
YEREL

ŞANLIURFA'DA 456 PROJENİN 104'Ü TAMAMLANDI
Suruç'taki prestij caddesinde aydınlatma çalışmaları
YEREL

SURUÇ'TAKİ PRESTİJ CADDESİNDE AYDINLATMA ÇALIŞMALARI
Referandumda rekor kıran Harran'a tebrik yağıyor
YEREL

REFERANDUMDA REKOR KIRAN HARRAN'A TEBRİK YAĞIYOR
Sıra gecesi Tunceli'deki helikopter kazası nedeniyle ertelendi
YEREL

SIRA GECESİ TUNCELİ'DEKİ HELİKOPTER KAZASI NEDENİYLE ERTELENDİ
Akçakale'nin sac kavurmasına tam not
YEREL

AKÇAKALE'NİN SAC KAVURMASINA TAM NOT
EN ÇOK OKUNANLAR
Erkeklerde kanser belirtisi!
SAĞLIK

ERKEKLERDE KANSER UYARISI VEREN 13 BELİRTİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Tbt vakti geldi mi?