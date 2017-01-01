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Nilüfer'de spor şöleni başladı

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:46
Nilüfer'de spor şöleni başladı
Nilüfer'de spor şöleni başladı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Sporun kalbi bir ay boyunca Nilüfer'de atacak.
Bu yıl 16'ncı kez düzenlenecek olan Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri'nde binlerce öğrenci sporun bir çok dalında müsabakalara katılarak hem spor yapacak, hem de yeni dostluklar kazanacak. Belediye Başkanlığı, Nilüfer Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediyespor Kulübü ve Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen 16. Uluslararası. İstiklal Marşı'na Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencileri de işaret dili ile eşlik etti.
Spor Şenlikleri'nin açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Spor Şenlikleri'ni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kapsayacak şekilde düzenlediklerini belirterek, "16. Uluslararası Spor Şenlikleri, sizlerin, ailelerinizin, tüm Nilüferlilerin sahiplenmesiyle, şehrimizin en uzun soluklu organizasyonu olarak, bugün bir kez daha başlıyor. Sporun kardeşlik ruhunu, birlik beraberlik ruhunu ve barış kavramının geliştirildiği ruhu bir kez daha Nilüfer'de sergileyeceğiz. Biz yıllardır bu şenliklerin dünya barışına hizmet ettiğini savunuyoruz" dedi.
Sporun her yaşta yapılması gerektiğini belirten Bozbey, çocuklardan spordan vazgeçmemelerini istedi ve atlet Dr. Murat Kaçar'ı örnek olarak gösterdi. Bozbey, "Spor hayatınıza renk katacaktır, kişiliğinizi geliştirecektir. Kendinize olan özgüveninizi artıracaktır. Aranızdan inanıyorum ki olimpiyatlarda da Türkiye'yi ve Nilüfer'i temsil edecek sporcular çıkacaktır. Önce yapmayı hayal edin ardından çalışın, başarı gelecektir" dedi.
Başkan Bozbey, bu yılki spor şenliklerinin bir özelliğinin de olduğunu belirtti. Spor şenliklerinin artık resmi bir marşı da olduğunu belirten Bozbey, Şenlik Marşı'nın sözlerini yazan Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Mine Altın ve besteyi yapan aynı okulun müzik öğretmeni Özgül Arı'yı da sahneye davet ederek kutladı. Bozbey düzenlenen yarışmaya katılarak Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'ne Şenlik Marşı'nı kazandıran Mine Altın ve Arı'ya hediye vererek teşekkür etti.
Açılış konuşmalarının öğrencilerin renkli gösterileri başladı. Özlüce Anaokulu öğrencileri ritim şovla izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, Mithat Enç Özel Eğitim Kurumları'ndan bir grup öğrenci de gösterileri ile alkışları topladı. Şahinkaya Ortaokulu öğrencilerini dans şovu ile Alaaddinbey Özel Eğitim ve Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerinin gösterileri de açılış törenine renk kattı. Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisinin ardından da bütün öğrenciler ve protokol mensupları sahneye inerek hep birlikte dans etti.
20 Mayıs'a kadar sürecek ve dostluk, barış, kardeşlik rüzgarlarının eseceği spor şenliklerinde bu yıl 177 okuldan toplam 17 bin 50 öğrenci yer alacak. Şenliklere, okul öncesi-anaokulu kategorilerinde 57 okul, özel eğitim kategorisinde 12 okul, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde 56 okul, lise kategorisinde de 52 okul katılacak.
(MŞ)

20.04.2017 14:54:55 TSI
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