20 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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KYK, üniversitelileri sahada buluşturdu

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:48
KYK, üniversitelileri sahada buluşturdu
KYK, üniversitelileri sahada buluşturdu
- Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Bölgeler Arası Futbol Şampiyonası'nı Erzurum'da başladı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler için futbol şampiyonası düzenledi. KYK İl Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği ve Erzurum'da yapılan Bölge Şampiyonası'na 11 KYK takımı katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 1 Nolu Sentetik Futbol Sahası'nda oynanan maçlar birbirinden gollü geçerken, Üniversiteli gençlerin sportmence mücadelesi alkış alıyor. Kıran kırana geçen müsabakalar gollü ve zevkli geçiyor. KYK Erzurum İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yapılan KYK Futbol Bölge Şampiyonası yoğun ilgi görüyor.
AÇILIŞ SEREMONİSİ İLE BAŞLADI
KYK Erzurum İl Müdürlüğü'nün yanı sıra, Elazığ, Erzincan, Malatya, K.Maraş, Tunceli, Sivas, Adıyaman, Yozgat, Kayseri ve Kırşehir KYK İl Müdürlüklerinin katıldığı futbol bölge şampiyonası seremoni ile başladı.
KYK Erzurum İl Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum olarak Masa Tenisi ve Futbol Bölge Şampiyonası'na ev sahipliği yaptıklarını ve voleybol bölge şampiyonasının da Elazığ'da yapıldığını belirterek, "Bakanlığımız gençlerimizin spor yolu ile kaynaşmasını, birlik beraberliğin daha fazla pekişmesi için böylesi spor müsabakaları düzenliyor. Siz gençlerde de Üniversite eğitimi ve öğretim yılı boyunca yaşadığınız sınav streslerinden kurtulmanız için böylesi bir sosyal etkinlikte bir araya geliyorsunuz. Hepinize sportmence ve fair play ruhu içinde geçen müsabakalar diliyorum" dedi.
ERZURUM'UN TARİHİ VE TURİSTİK MEKANLARINI GEZİN
Masa tenisi ve futbol bölge şampiyonasına katılan takımlara başarı dileklerini ileten KYK Erzurum İl Müdürü Salih Kaygusuz, "Erzurum'un tarihi ve turistik yerlerini iyi gezin. Erzurum tarih boyunca önemli misyon üstlenmiş ve medeniyetlere başkentlik yapmış bir kent. Bu ilde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bakanlığımıza da bu tür sosyal faaliyetlerini düzenlediği için teşekkür ediyoruz" dedi.
ERZURUM ŞANSSIZ ŞEKİLDE ELENDİ
1 Nolu Sentetik Futbol Sahasında oynanan futbol maçlarında tertip komitesi üyeliğini İbrahim Şimşek, İbrahim Akpınar, Vedat Engin, Fetullah Söğüt ile Ertuğrul İş yapıyor.
Erzurum GHSİM Okul Sporları Şube Müdürlüğü Okul Sporları Servisi'nden Alper Kayaalp'te müsabakalarda takımları yalnız bırakmadı.
Turnuvaya şanssız bir başlangıç yapan Erzurum KYK İl Müdürlüğü futbol takımı, 2-0'lık Kayseri mağlubiyeti ile turnuvaya veda etti.
Dün oynanan maçlarda Kayseri KYK, Tunceli KYK'yı 4-1 mağlup ederken, Sivas KYK da Elazığ KYK'yı 3-2 mağlup etti.
Günün son maçında ise Malatya KYK ile Kırşehir KYK karşı karşıya geldi. Malatya maçı 3-1 kazandı.
(ERZ-AT-Y)

20.04.2017 14:57:07 TSI
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