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TBF U16 Yıldız Kız Basketbol Turnuvası İskenderun'da başladı



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - TBF U16 Yıldız Kız Basketbol Turnuvası, aralarında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da bulunduğu 24 takımın katılımı ile start aldı.

İskenderun Spor Salonu ve Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan turnuva öncesi açılış töreni gerçekleştirildi. İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Ferit Ali Gündel, törende, turnuvanın fair play kuralları çerçevesinde sakatlık olmadan, maçların dostluk ve centilmenlik içinde geçmesi dileğiyle tüm sporculara başarılar diledi. Gündel, "İskenderun'da basketbol şampiyonası heyecanını yaşamaya devam ediyoruz. Bu turnuvaya da pek çok şehrimizden aralarında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da bulunduğu 24 takım katılıyor. Toplamda 350-400 kişilik bir kafileyi ilçemizde ağırlıyoruz. Bu turnuva, şehrimize hem ekonomik hem de sportif açıdan bir canlılık kazandıracak" dedi.

Turnuvanın açılış törenine, İskenderun Kaymakamı H. Hasan Özyiğit, Belediye Başkanı Seyfi Dingil, TBF Hatay İl Temsilcisi Banu Mursal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ertuğrul, İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Ferit Ali Gündel, Hatay Büyükşehir Belediyesi 3. Bölge Zabıta Müdürü Ahmet Keskin de katıldı.

(MSM-Y)



20.04.2017 14:59:02 TSI

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