20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TBF U16 Yıldız Kız Basketbol Turnuvası İskenderun'da başladı

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:50
TBF U16 Yıldız Kız Basketbol Turnuvası İskenderun'da başladı
TBF U16 Yıldız Kız Basketbol Turnuvası İskenderun'da başladı

(Fotoğraflı)

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - TBF U16 Yıldız Kız Basketbol Turnuvası, aralarında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da bulunduğu 24 takımın katılımı ile start aldı.
İskenderun Spor Salonu ve Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan turnuva öncesi açılış töreni gerçekleştirildi. İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Ferit Ali Gündel, törende, turnuvanın fair play kuralları çerçevesinde sakatlık olmadan, maçların dostluk ve centilmenlik içinde geçmesi dileğiyle tüm sporculara başarılar diledi. Gündel, "İskenderun'da basketbol şampiyonası heyecanını yaşamaya devam ediyoruz. Bu turnuvaya da pek çok şehrimizden aralarında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da bulunduğu 24 takım katılıyor. Toplamda 350-400 kişilik bir kafileyi ilçemizde ağırlıyoruz. Bu turnuva, şehrimize hem ekonomik hem de sportif açıdan bir canlılık kazandıracak" dedi.
Turnuvanın açılış törenine, İskenderun Kaymakamı H. Hasan Özyiğit, Belediye Başkanı Seyfi Dingil, TBF Hatay İl Temsilcisi Banu Mursal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ertuğrul, İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Ferit Ali Gündel, Hatay Büyükşehir Belediyesi 3. Bölge Zabıta Müdürü Ahmet Keskin de katıldı.
(MSM-Y)

20.04.2017 14:59:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Akdeniz'in En Büyük Kitap Fuarı&quot; hazırlıkları tamamlandı
YEREL

"AKDENİZ'İN EN BÜYÜK KİTAP FUARI" HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Lisede TÜBİTAK Bilim Fuarı
YEREL

LİSEDE TÜBİTAK BİLİM FUARI
26. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu
YEREL

26. MÜZE KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

&quot;Akdeniz'in En Büyük Kitap Fuarı&quot; hazırlıkları tamamlandı
YEREL

"AKDENİZ'İN EN BÜYÜK KİTAP FUARI" HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
CHP Hatay İl Başkanı Güzelmansur'un istifa ettiği iddiaları
YEREL

CHP HATAY İL BAŞKANI GÜZELMANSUR'UN İSTİFA ETTİĞİ İDDİALARI

Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş AB Projeleriyle desteklenecek
YEREL

HATAY, OSMANİYE VE KAHRAMANMARAŞ AB PROJELERİYLE DESTEKLENECEK
Hatay'da tüfekle başından vurulan Suriyeli öldü
YEREL

HATAY'DA TÜFEKLE BAŞINDAN VURULAN SURİYELİ ÖLDÜ
Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yagcilar, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ni gezdi
YEREL

KOSOVA KAMU YÖNETİMİ BAKANI MAHİR YAGCİLAR, SOKULLU MEHMET PAŞA KÜLLİYESİ'Nİ GEZDİ
Hatay'da Suriyeli çocuklar için spor sahası
YEREL

HATAY'DA SURİYELİ ÇOCUKLAR İÇİN SPOR SAHASI
İskenderun'da caddeler ve kaldırımlar yenileniyor
YEREL

İSKENDERUN'DA CADDELER VE KALDIRIMLAR YENİLENİYOR
Kosova Kamu Yönetim Bakanı Yağcılar Hatay'da
YEREL

KOSOVA KAMU YÖNETİM BAKANI YAĞCILAR HATAY'DA
GÜNCELLEME - Bahis oynayan babasını öldürdüğü iddiası
YEREL

GÜNCELLEME - BAHİS OYNAYAN BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI

26. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu
YEREL

26. MÜZE KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU
Hatay Valisi Ata'dan şehit ailesine ziyaret
YEREL

HATAY VALİSİ ATA'DAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET
Bahis oynayan babasını öldürdüğü iddiası
YEREL

BAHİS OYNAYAN BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI
Hatay'da elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Erkeklerde kanser belirtisi!
SAĞLIK

ERKEKLERDE KANSER UYARISI VEREN 13 BELİRTİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Ünlü oyuncu paylaştı: Tbt vakti geldi mi?