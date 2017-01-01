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Öğrenciler MASKİ tesislerini gezdi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri Battalgazi ilçesinde bulunan MASKİ Genel Müdürlüğüne ait Merkez İleri Biyoloji Atıksu Arıtma Tesisini gezdiler.

Tesis gezisinde öğrencilere, tesis SCADA odası, giriş ünitesi, terfi merkezi, kum yağ tutucu havuz, BIO-P ve selektör, proses havuzları ve son çöktürme havuzları, hakkında bilgiler verildi.

Doç. Dr. Özge Hanay: "Derslerimize katkı sağlayacak"

Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr Özge Hanay, tesisin işleyişi hakkında bilgiler alan öğrencilerin, okulda edindikleri teorik bilgileri yerinde görerek inceleme şansı bulduğunu söyledi.

Hanay, "MASKİ gerçek manada şeffaf bir kurum. Ziyaret talebimizi kısa süre içerisinde cevaplayarak bizi ağırladıkları için öğrencilerim adına çok teşekkür ediyorum. Gezi esnasında incelediğim kadarıyla tesis bildiğimiz arıtma tesislerinden nitelik olarak çok daha fazlası. Ayrıca SCADA sistemiyle suyun tüm değerleri her an takip ediliyor. SCADA sisteminin çalışma prensiplerini yerinde görmek bizim için gerçekten faydalı oldu. Çünkü insanın ve çevrenin zarar görmemesi için çok büyük bir yatırım yapılmış" ifadelerini kullandı.

"4 milyon metreküp atık su arıtıldı"

Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerine bilgiler veren Atıksu Arıtma Tesisi Şube Müdürü Faik Dinçer Erkan ise, "Şehrimizin atık suları kanal sistemiyle toplanarak tesise taşınıyor. Gelen atık su kaba ve ince ızgaralardan geçtikten sonra yüzen ve askıdaki katı maddeleri bertaraf etmek için kum ve yağ tutucu ünitesine geçmektedir. Daha sonra aktif çamur esasına dayalı biyolojik arıtımın yapıldığı havalandırma tanklarına alınan atık suyun organik kirlendiricilerinden arındırılması sağlanıyor. Son olarak, biyolojik olarak arıtılmış olan su, son çökeltme tanklarına sevk edilerek aktif çamurdan ayrıştırılıp temizlenmiş olarak Karakaya Barajına veriliyor. Malatya ileri biyolojik atık su arıtma tesisi 2004 yılında devreye alınmış olup yaklaşık günde 130 bin metreküp atık suyu arıtmaktadır. 2016 yılında 45 milyon 143 bin metreküp atık su arıtıldı. Tesisimiz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ileri biyolojik atık su arıtma tesisi olarak en büyük ve en modern tesisidir" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



20.04.2017 15:09:07 TSI

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