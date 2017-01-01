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Milli Güç Çalıştayı başladı

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:05
Milli Güç Çalıştayı başladı
Milli Güç Çalıştayı başladı
- Savunma Sanayii'nde yerli üretimi geliştirmenin yolları Kayseri'de konuşulacak

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Erciyes Teknopark ve Teknopark İstanbul tarafından düzenlenen 'Milli Güç' Çalıştayı başladı.
Bir otelde düzenlenen çalıştaya, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Alt Sistemler Daire Başkanı Ata Şenlikçi, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğan ve davetliler katıldı.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Savunma Sanayi Müsteşarlığı Alt Sistemler Daire Başkanı Ata Şenlikçi, toplantıyı düzenlemekteki amaçlarının, teknoparklar ve onları barındıran üniversitelerle birlikte çalışma ortamı sağlamak olduğunu ifade etti. Daire Başkanı Ata Şenlikçi, kısıtlı kaynaklarla ülke için yararlı çalışmalar yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ise, "Savunma Sanayi Müsteşarlığı açısından öncelikli projeler arasında yer alan yüksek güçte milli motor konusunun Kayseri'de ele alınıp ülke genelindeki firmalar ile şehrimizdeki firmalarında bu sürece dahil olmasından dolayı son derece mutluyuz. Şehrimizde kurulu bulunan 2. Ana Tamir Merkez Komutanlığı bugüne kadar birçok zırhlı aracın bakım ve modernizasyon projesini başarılı ile gerçekleştirdi. Bu merkezin milli güç kurulu gerçekleştirilmesi projesinde de büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kayseri'nin böyle bir alt yapısı ve böyle bir geçmişi mevcuttur" diye konuştu.
Motor, transmisyon, soğutma paketi ve diğer alt sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yerli firmalar arasında görüşmelerin gerçekleştirileceği çalıştay, 2 gün sürecek.
(AG-SK)

20.04.2017 15:13:41 TSI
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