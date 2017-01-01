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YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
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UMKE'den Baykan'da tatbikat

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:06
UMKE'den Baykan'da tatbikat
UMKE'den Baykan'da tatbikat

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Siirt'in Baykan ilçesinde tatbikat düzenlendi.
Kent Ormanı Mesire alanında düzenlenen etkinliğe Kaymakam Mehmet Kocabey, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Şakir Özer, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Hayrettin Fidan ve diğer yetkililer katıldı. Yapılacak tatbikat ile ilgili bilgi veren UNKE personeli Fikret Keskin, yıllık olağan eğitim tatbikatını gerçekleştirmek ve AFAD ile Siirt UMKE gönüllü ekiplerini sıcak ve diri tutmak için 3 gün süreyle 24 saat gece ve gündüz kent ormanda tatbikat yapılacağını aktardı.
Ekipler daha sonra, tatbikat gereği yaralanan vatandaşları sedyeye alarak 112 acil servis ambulansına taşıdı.
(MND-AKK-Y)

20.04.2017 15:14:50 TSI
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