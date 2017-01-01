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Tarlalar sürülmeye başladı

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:08
Tarlalar sürülmeye başladı
Tarlalar sürülmeye başladı

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Kışın sert ve uzun geçtiği Kars'ta çiftçiler Nisan ayının ortasında tarlalarını sürmeye başladı.
Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte çiftçiler de tarlalarını sürüp, ekin ekimi için ilk hazırlıklarını yapmak için tarlarının yolunu tuttu.
Kışın uzun ve sert geçtiği Kars'ta tarlalarını sürmeye başlayan çiftçiler, bir taraftan tarla sürerken, diğer taraftan da ekimlerini yapıyor. Havaların Nisan ayının ortasında olmasına rağmen tam anlamıyla ısınmadığını ifade eden çiftçi Erkan Sarı, Kars'ta kış uzun ve zor geçiyor. Bizde gördüğünüz gibi ekinlerimizi ekmeye başladık. İnşallah her hangi bri şey olmaz. Çünkü havalar tam anlamıyla ısınmadı" dedi.
Kars'ta yaz ayının kısa olmasından dolayı zaman zaman ekinlerinin tam anlamıyla oluşmadığını belirten Sarı, "Burada kış uzun, yaz kısa, her şeyimi 3 aya sığdırıyoruz. Ekim, bakım ve mahsul toplama 3 ayda yapılıyor. Yani Kars'ta çiftçilik de zor. Zor koşullarda çiftçilik yapmaya devam ediyoruz. Çünkü- yapacak başka işimiz yok" diye konuştu.
Öte yandan tarlalarını süremeye başlayan çiftçilerin en büyük korkusu ise don, Kars'ta havaların tam anlamıyla ısınmadığına dikkat çeken çiftçiler, soğuk ve dondan korktuklarını sözlerine eklediler.
(IÇ-AT-Y)

20.04.2017 15:15:48 TSI
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