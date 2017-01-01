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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Tekirdağ'da kaçak hafriyatı önlemek için kararlı adım

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:09
Tekirdağ'da kaçak hafriyatı önlemek için kararlı adım
Tekirdağ'da kaçak hafriyatı önlemek için kararlı adım

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da kaçak hafriyat dökümlerinin önüne geçilmesi için Tekirdağ Valiliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından toplantı düzenlendi. Toplantıda, kontrol ve denetimlerin arttırılması, kaçak döküm yapanlara 50 bin ile 150 bin TL. arasında ağır para cezaları getirilmesi kararı alındı.
Tekirdağ'da kaçak hafriyat dökümlerinin iyice artması üzerine Tekirdağ Valiliğinde, Vali Mehmet Ceylan'ın başkanlığında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Erdal Eren, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof Dr. Tamer Dodurka, Çevre ve Şehircilik il Müdürü Ömer Albayrak, Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, İl Defterdarı Mehmet Malanlı, Emniyet Müdür Yardımcısı Yaşar Mercan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi ve Zabıta Dairesi Başkanlarının katıldığı bir toplantı düzenledi.
Vali Ceylan toplantıda yaptığı konuşmada, kaçak hafriyat dökümüyle ilgili önlemlerin gözden geçirilmesi için bu toplantıyı düzenlediğini belirtti ve Büyükşehir Belediyesinin "hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı yönetim planı" hakkında bilgi aldı.
Verilen bilgide hafriyat kamyonlarının GPS cihazı ile takip sisteminin başladığı belirtildi. Bu sistemle araçların nerede döküm yaptığı izlenebilecek ve dökümün uygun olup olmadığı tespit edilip suç duyurusunda bulunulabilecek. Alınan karara göre bu sistem Emniyet ve jandarma ekiplerinin de kullanımına açılarak takip ve denetimde daha etkin bir yol izlenecek. Bu sisteme dahil olmayanlar "atık taşıma ve kabul belgesi" alamayacak ve bu belgeyi, yapılan kontrollerde sunamayan kamyon şoförü veya firmasına "kaçak döküm" muamelesi uygulanabilecek. Araç takip sistemine dahil olmayan araçlar tarafından yapılan kaçak dökümleri önlemek için denetimler daha da yoğunlaştırılıp gerektiğinde sivil plakalı araçlar da kaçak takibinde kullanılacak. Bu amaçla teknolojiden daha fazla yaralanma amacında olan Büyükşehir Belediyesi takip ve fotoğraflama işinde dronları devreye sokacak.

50 bin lira para cezası
Toplantıda Büyükşehir Belediyesinin ardından, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar da aktarıldı. Depolama alanlarıyla ilgili prosedürlerin aşılması için her türlü desteğin verileceği, kaçak döküm yapanlar için mevzuatın zorunlu kıldığı cezaları uygulamaktan imtina edilmeyeceği, fotoğraf ve videolarla tespit edilen araçlara 50 bin TL ile 150 bin TL arasında ceza uygulanacağı, geçtiğimiz günlerde sekiz araca kesilen ellişer bin lira para cezasının araç sahiplerine tebliğ edileceği ve bu araç sahipleri hakkında, ayrıca Cumhuriyet Savcılıkları'na Çevre Kanununu ihlalden suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

"Kurallara uyanlara kolaylık"
Toplantıya katılan diğer müdürlükler de konuyla ilgili çalışmalarından söz ettikten sonra mevcut döküm alanları gözden geçirilerek alternatif alanların oluşturulması ve işini düzgün yapan hafriyatçılara kolaylık sağlanması amacıyla ilgili tüm kurumların işbirliği yapması kararlaştırıldı. Bu doğrultuda bir alt komisyon oluşturularak çalışmalara ivedilikle başlanacak.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, hafriyat taşımacılığı yapan vatandaşların bir mağduriyet yaşamaması için hafriyat araçlarına mutlaka taşıma izin belgesi alması, araçların izleme sistemine entegre olması ve sadece Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen döküm alanlarına döküm yapılması gerektiğinin altını çizip sisteme uygun çalışmayan tüm hafriyatçılara mevzuat doğrultusunda yaptırım uygulamak zorunda olduklarını vurguladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, "Kimsenin mağdur olmasını ya da ceza almasını istemeyiz, ancak bazı kamyonlar İnsafsızca boş arazilere, dere kenarlarına ya da ormana döküp ciddi bir çevre kirliliğine neden oluyorlar. Bunları durdurmak zorundayız" dedikten sonra toplantıyı düzenleyen Vali Ceylan'a teşekkür etti.
Vali Ceylan, mevcut alanların yanı sıra yeni depolama alanlarının oluşturulması ve emniyet, jandarma ve zabıta denetimlerinin sıklaştırılması konusundaki hassasiyetini belirtti ve yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere bu toplantıların devam edeceğini söyledikten sonra toplantıya son verildi.
(YG-MEF-Y)

20.04.2017 15:17:22 TSI
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