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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Fatmanur Karayiğit Türkiye şampiyonu oldu

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:10
Fatmanur Karayiğit Türkiye şampiyonu oldu
Fatmanur Karayiğit Türkiye şampiyonu oldu

(Fotoğraflı)

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Minik Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda mücadele eden Fatmanur Karayiğit Türkiye Şampiyonu oldu.
Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası 200 sporcunun katılımıyla Afyonkarahisar Spor Kompleksinde yapıldı. 2 gün süren müsabakada sporcular şampiyon olabilmek için kıran kırana mücadele etti. Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Spor Kulübü'nden 65 kiloda güreşen Fatmanur Karayiğit üstün performans göstererek Türkiye Şampiyonu oldu.
(HK-Y)

20.04.2017 15:17:25 TSI
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