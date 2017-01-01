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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Öğrenciler Üniversitelerarası Satranç Şampiyonasından başarıyla döndü

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:10
Öğrenciler Üniversitelerarası Satranç Şampiyonasından başarıyla döndü
Öğrenciler Üniversitelerarası Satranç Şampiyonasından başarıyla döndü

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri Antalya'da düzenlenen ve 92 üniversiteden 490 satranç oyuncusunun katıldığı Üniversitelerarası Satranç Şampiyonası bayanlar klasmanında 15. oldular.
7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç başkanlığındaki Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğrencisi Eda Zengin ile Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencisi Tuğba Yazgan'dan oluşan bayan satranç takımı, Türkiye 15'incisi oldu.
(MAD-SD-Y)

20.04.2017 15:18:37 TSI
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